Cosette Chichirau: 'Primarul Chirica inca nu a catadicsit sa dea autorizatie pentru bannere si corturi. Ii cer demisia din functia de primar'

Preşedintele filialei USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că primarul Mihai Chirica nu i-a eliberat autorizaţia pentru bannere şi corturi de campanie, deşi a depus solicitare în acest sens de trei săptămâni.

"Suntem la câteva zile de la începerea precampaniei electorale pentru alegerile locale, dar primarul Chirica încă nu a catadicsit să dea autorizaţie pentru bannere şi corturi. Am depus aceste cereri acum mai mult de trei săptămâni. Nu am primit niciun răspuns de la primarul Chirica, aşa că îi cer demisia din funcţia de primar şi să se înscrie în această competiţie electorală de la egal la egal cu ceilalţi competitori politici. Adică fără bannere, fără corturi, fără nicio posibilitate de a ne prezenta soluţiile şi, bineînţeles pentru a ne prezenta un raport al activităţii lui. Noi avem bannere şi corturi printate care stau în depozit", a spus Cosette Chichirău, care este şi candidatul Alianţei USR PLUS la Primăria Iaşi, potrivit agerpres.ro.

De cealaltă parte, primarul Mihai Chirica a precizat că, în cursul zilei de vineri, o comisie de specialitate se va întruni pentru a dezbate solicitările venite din partea mai multor partide privind amplasamentul bannerelor şi corturilor de campanie.

"Avem cinci solicitări primite din partea mai multor partide politice. Cu toţii vor ca bannerele şi corturile de campanie să fie amplasate în acelaşi loc din zona centrală sau de la intrările în oraş. De aceea am decis ca problema să fie dezbătută în cadrul unei comisii de specialitate care va lua o decizie în cursul acestei zile", a menţionat Chirica.