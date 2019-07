Cosmar in cartierul viselor: S-au mutat in apartamente de lux, dar acum isi blestema zilele! Dezvoltatorii imobiliari nu se mai opresc! FOTO

drum deteriorat Sunrise google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Numeroase familii care si-au cumparat locuinte noi in cartierele rezidentiale din zona Pacurari-Copou sunt revoltate de modul in care au ajuns sa traiasca dupa ce au platit sume importante de bani pentru noile apartamente • Oamenii se plang ca singurul drum de acces spre sutele de locuinte din zona se afla intr-o stare deplorabila si este distrus pe zi ce trece din cauza masinilor de mare tonaj care circula pe aici • Desi multe blocuri rezindentiale au fost finalizate in urma cu mai multi ani si predate, dezvoltatorii imobiliari au transformat intreaga zona intr-un imens santier care pare sa nu se mai finalizeze vreodata Iesenii care locuiesc in cartierele rezidentiale din zo ...