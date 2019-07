Cosmarul unei adolescente: ''Am 17 ani si am intrat la menopauza''. Tanara traieste cu dureri de nesuportat - FOTO

tanara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diagnosticata cu endometrioza la varsta de 9 ani, efectele acestei afectiuni au facut ca Chelsea Timandi, o adolescenta din Australia, sa intre la menopauza! Tanara, in varsta de 17 ani, si-a dat seama ca ceva nu este in regula in momentul in care, la varsta de 9 ani, a inceput sa resimta dureri de nesuportat. ''Cand aveam noua ani, aveam o durere pelvina extrema in jurul soldurilor si coapselor … uneori mergea pana la glezne. “Am crezut ca durerile cresc si tocmai foloseau pungi de gheata peste tot in corp. Nu m-am gandit la nimic“, a marturisit adolescenta. INCENDIAR! Spovedanie SOCANTA! "Istoricul" ELEVEI care i-a trimis unui PREOT filme DEOCHEATE! "O auzeam in baie ...