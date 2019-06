Cosmelia ridicata de Vasile Puscasu langa hotel Traian va fi daramata de primarie - FOTO

Cosmelie Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Constructia ridicata de controversatul afacerist Vasile Puscasu langa hotel Traian va fi demolata. Conducerea primariei a aratat ca acea anexa nu are nici un fel de autorizatie si ca trebuie demolata de urgenta. Puscasu a vrut sa faca o terasa de vara in dreptul monumentului istoric cumparat pe sub mana de la Danut Prisacariu, constructia fiind una care insa a atras nemultumirea iesenilor. Edilul Mihai Chirica a sustinut ca acea constructie monstruoasa va fi culcata la pamant "In acesta dupa-amiaza, trecand prin Piata Unirii mi-a atras atentia aceasta constructie lipsita de gust si asezata total nepotrivit pe fatada Hotelului Traian! Am verificat, iar aceasta este construita fara a ...