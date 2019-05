Cosmin Contra a anuntat lotul Romaniei pentru meciurile cu Norvegia si Malta. Ce nume noi apar

nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul echipei nationale, Cosmin Contra, a convocat 26 de jucatori pentru partidele nationalei Romaniei cu Norvegia si Malta de luna viitoare. Dintre cei 30 anuntati in lotul largit la 17 mai, Contra a renuntat la portarul Florin Nita (Sparta Praga), fundasii Cristian Manea (CFR Cluj) si Cosmin Moti (Ludogoret) si mijlocasul Alexandru Mitrita (New York City FC). Au ramas in lot in schimb portarul Ionut Andrei Radu (Genoa) si fundasul Iulian Cristea (FCSB), convocati in premiera de selectioner la prima reprezentativa. A fost convocat de Cosmin Contra la echipa nationala, iar acum este condamnat la inchisoaere - FOTO Cei 26 de jucatori care au fost confirmati de Cosmin Contra pentru urmatoarele doua part ...