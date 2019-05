Cosmin Contra, despre fuga lui Nicușor Stanciu din Arabia Saudita: Nu exista niciun scandal intre Stanciu si echipa lui

Nicolae Stanciu nu a fost uitat de selecționerul Cosmin Contra, care l-a pus pe lista lărgită de jucători care ar putea face parte din lotul României pentru partidele cu Norvegia și Malta din iunie, contând pentru preliminariile EURO 2020, potrivit Mediafax.

Nicolae Stanciu are o situație tensionată la Al Ahli, a "fugit" din Arabia după ce clubul nu l-a mai plătit de aproape cinci luni. Cosmin Contra a ținut legătura cu mijlocașul în această perioadă și a precizat ce s-a întâmplat între Stanciu și oficialii formației Al Ahli:

"Nu există niciun scandal între Stanciu şi echipa lui. Din ce am înţeles eu, Nicuşor e neplătit din decembrie, a fost foarte răbdător cu echipa din Arabia, dar după foarte multe notificări, împreună cu avocatul au hotărât să rezilieze. Pentru că dacă nu eşti plătit de şase luni, e clar că trebuie să faci ceva ca să recuperezi banii. Din acest punct de vedere nu e niciun conflict, au fost multe notificări date de Stanciu prin avocaţi să fie plătit, nu a fost şi s-a ajuns la această situaţie. Să sperăm că se va rezolva cât mai repede spre binele jucătorului şi al clublui. Am înţeles că erau mai mulţi jucători. Acum nu ştiu dacă doar el a făcut acest pas sau mai mulţi şi nu ştim de ei. Budescu are deocamdată probleme fizice şi sper să le rezolve cât mai repede. Să revină la capacitate maximă şi să joace din nou foarte bine la club".

Naționala României va întâlni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora României), urmând ca pe 10 iunie, de la aceeași oră, 21:45 (ora României), să joace în Malta, în deplasare.