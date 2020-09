Cosmin Contra, dupa primul succes de la revenirea la Dinamo: Sper ca prin aceasta victorie sa ne descatusam, mai avem mult de munca

Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, luni seară, că speră ca victoria cu Gaz Metan Mediaş să descătuşeze echipa Dinamo, care are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Ligii I.

"Am jucat bine tot meciul, dar în prima repriză nu am avut inspiraţia în ultimii 25-30 de metri. în a doua parte, intrarea lui Borja ne-a adus plusul de care aveam nevoie. Per ansamblu, sunt mulţumit de băieţi, vreau să-i felicit, sper ca prin această victorie să ne descătuşăm, mai avem mult de muncă. Play-off-ul este un obiectiv clar pentru Dinamo, victoria asta e bună, de moral, dar mai avem de muncă. Sper ca băieţii să înţeleagă că suntem la Dinamo şi trebuie să jucăm fiecare meci bine de la început", a declarat Contra la Digisport.

La rândul său, antrenorul Gazului, Dusan Uhrin, a declarat că nu a fost mulţumit de mijlocaşi. "Am jucat bine în prima repriză, dar în a doua a fost mai greu, mai ales că am primit gol. Sunt supărat pe fundaşi, pe lipsa de reacţie la penalti, mai ales că Buzbuchi a apărat. Per ansamblu nu sunt mulţumit de mijlocaşi", a afirmat Uhrin.

Formaţia Dinamo a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 3-1 (0-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în ultimul meci al etapei a patra a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Gonzalez '48, Sorescu '74 şi Camara '83 pentru Dinamo, respectiv Cardoso '88 pentru Gaz Metan.