Cosmin Contra iși cere iertare, dupa ce l-a INJURAT pe George Pușcaș pentru ratarea penaltiului: 'Un egal nemeritat'

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale a României, s-a arăat dezamăgit de remiza obținută de tricolori contra Norvegiei, marți seara, pe Arena Națională, scor 1-1, în grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit Mediafax.

România a condus cu 1-0 din minutul 62, însă norvegienii au egalat în prelungiri, în minutul 90+2, lucru care l-a nemulțumit teribil pe selecționer. Chiar și așa, Contra crede că tricolorii pot obține o victorie cu Suedia și o remiză cu Spania, rezultate care le-ar aduce calificarea la turneul final.

"Eu cred că e un egal nemeritat. O primă repriză echilibrată, în care și ei au avut ocazii, ne-au cam dominat pentru că nu am avut o posesie prelungită. După pauză, o repriză extraordinară, cu penalty ratat, gol marcat, ocazie imensă a lui Florin Andone. Contraatacuri bune duse la sfârșit, din păcate am luat gol pe final de meci. Îmi pare rău pentru că efortul depus de băieți nu a fost încununat cu trei puncte. Nu pot decât să îmi felicit jucătorii și să le spun că sunt mândru de ei. Cred în continuare în această calificare.

Dacă băieții joacă precum azi, nu cred că avem motive să nu credem în această calificare. Mie mi s-a părut că am făcut un meci bun din toate punctele de vedere împotriva unui adversar extrem de bun și de puternic. Noi, dacă înscriam și al doilea gol, altul ar fi fost rezultatul, dar până la urmă contează că încă suntem în cărțile calificării. Batem Suedia, scoatem un punct în meciul cu Spania și ne calificăm la Campionatul European.

Trebuia să bată Stanciu penalty-ul. Am avut o reacție nelalocul ei după ratare, îmi cer scuze. Tensiunea a fost imensă înaintea acestui meci. Se întâmplă. Am vorbit cu George Pușcaș, totul s-a rezolvat foarte rapid pentru că sunt lucruri care se întâmplă și probabil o să se bată foarte multă monedă pe lucrul ăsta, dar îmi cer scuze, lucrurile sunt ok din toate punctele de vedere", a declarat Contra, la ProTV.

Ulterior, Contra a vorbit și despre modificările făcute, dar și despre susținerea masivă a celor aproximativ 30.000 de copii și însoțitori prezenți pe Arena Națională.

"E frustrant pentru că nu am câștigat. Meritam. Nu-mi reproșez nimic, nu am ce. Schimbările au fost făcute pe cererile jucătorilor de a ieși. Nu-i schimbam niciodată pe Mitriță și Anton dacă nu cereau schimbare. Au fost schimbări forțate. Am introdus jucători de atac, nu de apărare, în afară de intrarea lui Bordeianu în locul lui Anton. Dan Nistor știam că mă va ajuta și pe fază de apărare.

N-avem cum să trecem peste atmosfera realizată de copii. Doresc să le mulțumesc din toată inima copiilor, profesorilor, părinților, celor care au venit cu ei la București să aibă grijă de ei. Am avut lacrimi în ochi pentru că nu e ușor să aduni 30.000 de copii la un meci decisiv. Aveam lacrimi în ochi pentru această atmosferă, m-a atins și pe mine și pe băieți", a mai spus Contra.

România şi Norvegia au remizat, marţi seara, pe Arena Naţională, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020. Mitriţă a deschis scorul, în minutul 62, însă Sorloth a egalat, în minutul 90+2.

Astfel, România se menţine pe locul 3, în spatele Spaniei şi Suediei.

Clasamentul grupei F de calificare, după opt runde disputate:

1. Spania - 20p

2. Suedia - 15p

3. România - 14p

4. Norvegia - 11p

5. Insulele Feroe - 3p

6. Malta - 3p

Meciurile rămase de disputat în grupa F:

15 noiembrie: România-Suedia/ Spania-Malta/ Norvegia-Insulele Feroe

18 noiembrie: Spania-România/ Suedia-Insulele Feroe/ Malta-Norvegia

Cum poate obţine România calificarea la EURO 2020:

În aceste condiţii, România este obligată să învingă Suedia, pe Arena Naţională, la 15 noiembrie, pentru a păstra şanse la calificare. De asemenea, echipa lui Contra trebuie să obţină cel puţin un egal, trei zile mai târziu, contra Spaniei, la Madrid, în varianta foarte probabilă în care Suedia se va impune contra Insulelor Feroe, în ultimul joc al grupei.

La Campionatul European din 2020 vor obţine calificarea primele două clasate. În cazul în care două echipe sunt la egalitate de puncte, principalul criteriu de departajare este reprezentat de rezultatul meciurilor directe.