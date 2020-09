Cosmin Contra: Mi s-a parut un arbitraj smecheresc, dar toti avem zile mai putin bune. Dar, important este ca s-a vazut o alta fata a echipei

Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, vineri seară, că arbitrajul de la meciul cu FC Botoşani i s-a părut "şmecheresc", dar a sublinit că important este că la această întâlnire s-a văzut o altă faţă a echipei Dinamo, anunță news.ro.

"Mi s-a părut un arbitraj şmecheresc, dar toţi avem zile mai puţin bune. Dar, s-a văzut o altă faţă al lui Dinamo, calitatea jucătorilor, cred că nu am făcut achiziţii care nu aduc plus valoare. Ştiam ce calităţi are Borja Valle, el încă nu este pregătit sută la sută. Voi mai aduce jucători de care vom mai avea nevoie. Toţi jucătorii vor avea contractele mărite, îmbunătăţite, În doi ani de zile, sper ca Dinamo să fie candidată serioasă la titlu", a declarat Contra la Digisport.

Formaţia Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul susţinut, vineri, pe teren propriu, în compania echipei FC Botoşani, în etapa a III-a a Ligii I.

Pentru Dinamo a marcat Borja, în minutul 48, în timp ce FC Botoşani a punctat prin autogolul lui Isma Lopez, din minutul 37.

Meciul a fost arbitrat de Marius Avram.