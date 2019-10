Cosmin Contra, selecționerul Romaniei: 'Vreau sa-mi cer scuze pentru comportamentul meu din meciul cu Norvegia'

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, și-a prezentat scuzele, joi, pentru comportamentul avut în timpul meciului cu Norvegia, disputat marți, pe Arena Națională, scor 1-1, în preliminariile EURO 2020, anunță MEDIAFAX.

"Vreau să-mi cer scuze pentru comportamentul meu din meciul cu Norvegia. Nu am fost la înălțimea așteptărilor din postul de selecționer, dar tensiunea de la un meci așa de important era foarte mare. Vreau să cer scuze tuturor suporterilor români, dar, în același timp, să continuăm să luptăm pentru că avem în continuare șanse să ne calificăm la EURO 2020. Hai, România!", a transmis Contra, prin intermediul contului său de Instagram.

În minutul 52 al partidei de pe Arena Naţională, din preliminariile EURO 2020, România a obţinut un penalty, iar cel care a executat a fost George Puşcaş. Şutul atacantului de la Reading a fost respins de portarul norvegienilor, iar Cosmin Contra a avut o reacţie nervoasă la adresa jucătorului său, camerele TV surprinzându-l când îl înjura pe acesta.

După meci, Contra a ţinut să-şi prezinte scuzele faţă de gestul făcut: "Trebuia să bată Stanciu penalty-ul. Am avut o reacţie nelalocul ei după ratare, îmi cer scuze. Tensiunea a fost imensă înaintea acestui meci. Se întâmplă. Am vorbit cu George Puşcaş, totul s-a rezolvat foarte rapid pentru că sunt lucruri care se întâmplă şi probabil o să se bată foarte multă monedă pe lucrul ăsta, dar îmi cer scuze, lucrurile sunt ok din toate punctele de vedere".

România şi Norvegia au remizat, marţi seara, pe Arena Naţională, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020. Mitriţă a deschis scorul, în minutul 62, însă Sorloth a egalat, în minutul 90+2.