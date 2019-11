Cosmin Ghita, noul director general al SN Nuclearelectrica SA

Bursa de Valori a emis la data de 5 noiembrie 2019 un raport prin care se anunță numirea directrului general al SN Nuclearelectrica SA:Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionariii si investitorii ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020, domnul Cosmin Ghita, Directorul General al SN Nuclearelectrica SA, va ocupa si pozitia de Guvernator in Board-ul Guvernatorilor din cadrul Centrului World Association of Nuclear Operators (WANO-Asociatia Mondiala a Operatorilor Nucleari ) de la Atlanta.Parte din responsabilitatile domnului Cosmin Ghita in calitate de Guvernator al Centrului WANO de la Atlanta va fi aceea de reprezentare a membrilor Centrului Atlanta, dar si a membrilor globali ai WANO in cadrul Board-ului global al organizatiei.Board-ul WANO este responsabil in fata membrilor pentru directiile generale si succesul organizatiei. Pentru a promova angajamentul membrilor la un nivel foarte inalt, Board-ul WANO include trei membri din fiecare centru regional pe langa Presedintele Board-ului, Presedintele executiv si Directorul General.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța