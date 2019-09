Cosmin Matei, dupa eliminarea Viitorului din Cupa Romaniei: 'E o zi neagra in istoria acestui club'

Deținătoarea trofeului Cupei României a fost eliminată încă din 16-imile competiției. Viitorul a pierdut, scor 0-1, în fața echipei din Liga a III-a, Sănătatea Cluj. Jucătorul în vârstă de 31 de ani, Laurețiu Rus, a marcat golul care i-a calificat pe ardeleni în optimi, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Noi comentarii făcute de Cozmin Gușă! ‘Nici susținerea nu a fost pe măsură’

Fără Gică Hagi pe banca tehnică, suspendat două etape în urma ultimului meci din campionat, gruparea de la malul Mării Negre nu a reușit să meargă mai departe în Cupa României, iar jucătorii s-au plâns de jocul slab pe care l-au practicat.

"E o zi neagră în istoria acestui club. Mie personal nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat azi. Am jucat foarte, foarte prost, nu am cuvinte, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am venit motivați, știam că e un meci greu, nu l-am tratat de sus. Trebuie să lăsăm capul în jos și să muncim mai mult.

La ce am jucat azi, merita Mister să fie aici să ne rupă căpățânile. Am fost sub orice critică. Eu momentan nu pot să accept că am pierdut, nu avem nicio scuză. Trebuia să dominăm și să câștigăm fără probleme", a spus Cosmin Matei, la Digi Sport.

Citește și: Omul ‘crescut’ la FBI zguduie cazul Caracal! Declarația care aruncă-n aer întreaga anchetă

Și Bogdan Țîru și-a exprimat durerea la finalul partidei cu Sănătatea Cluj.

"Suntem foarte dezamăgiți. Din păcate azi am practicat un joc foarte slab, din care nu ne-a ieșit nimic. Mi-este greu să găsesc cuvinte, am greșit tare, nu am avut atitudine și din păcate am pierdut. În fotbal dacă nu ești conectat și nu ai atitudine se întâmplă astfel de lucruri. Am venit pe vârfuri, nu am făcut nimic, ce să mai!

(n.red. - absența lui Hagi) - A contat, dar nu vreau să creez alibiuri, că a fost apă pe teren sau că nu a fost domnul Hagi. Vina este a noastră și trebuie să ne revenim pentru că avem un meci important (n.red. - contra Universității Craiova, în Liga 1). Avem câteva zile în care trebuie să analizăm ce am făcut greșit, să îi analizăm pe cei de la Craiova și să încercăm să spălăm rușinea, pentru că pentru noi este o dezamăgire", a declarat Țîru, la Digi Sport.

Citește și: Andrei Caramitru îi atacă pe actorii #Rezist: Hai să facem panaramă și scandal

Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca – Cluj);

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); Asistenţi: Alexandru Filip (Timişoara) şi Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) şi Ionel Poclid (Timişoara).

Echipele de start: Sănătatea Cluj - Viitorul, scor final: 1-0 (Laurențiu Rus, min. 13)

Sănătatea Cluj: Lăzăreanu (cpt.) – Mic, I. Rada, D. Matei, Cr. Paul – Țîrlea, Laur. Rus, Ciupe, Creț – D. Roman, Ceaca

Rezerve: Gab. Dragomir – Al. Gașpar, Tilincă, Aur. Ghișă, Szolosi, Ad. Lupu, Bg. Cristea

Antrenor: Marius Semeniuc

Viitorul: Val. Cojocaru – M. Leca, Țîru (cpt.), P. Iacob, St. Filip – Cos. Matei, M. Dulca, Casap – Calcan, G. Ganea, Pitu

Rezerve: Buzbuchi – Radu Boboc, Eric de Oliveira, Mălăele, Andr. Ciobanu, Artean, L. Munteanu

Antrenor: Gheorghe Hagi