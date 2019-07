Cosmina, eleva din Braila disparuta la inceputul lunii iulie, a fost gasita. Ce s-a intamplat cu ea

Cosmina Ionela Vlad, eleva din Braila care fusese data disparuta de tatal ei, la inceputul lunii iulie, a fost gasita pe raza comunei Baraganul. Socant ce s-a intamplat!

Se pare ca, potrivit debraila.ro., Cosmina Ionela Vlad a fost identificata in trafic, pe raza comunei Baraganul, la aproximativ 20 de zile de cand a fost data in urmarire nationala si internationala.

Cosmina nu a fost victima vreunei infractiuni, iar oamenii legii au fost nevoiti sa se intoarca din drum pentru ca aceasta a refuzat categoric sa se intoarca la domiciliu. Tanara, care a obtinut la BAC nota 8,36, a precizat ca a fost plecata la mare si la munte. De asemenea, Cosmina a tinut sa mentioneze ca nu are un iubit.

In urma cu cateva zile, diriginta ei a marturisit ca in primii doi ani de liceu a fost o eleva foarte buna, dar in clasa a XI-a, ceva s-a schimbat. Atunci, a devenit retrasa si ingandurata. La un moment dat, a avut probleme cu absentele si, pentru ca nu comunica cu colegii, diriginta a sfatuit-o sa mearga la psiholog.

