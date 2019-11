Costel Alexe: Am votat cu speranta unei Romanii normale

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat duminică, la ieşirea din cabina de vot, că a votat pentru a nu mai fi decalaje între estul şi vestul ţării, potrivit Agerpres.

"Astăzi am votat cu speranţa unei Românii normale, am votat cu încredere pentru Moldova şi pentru Iaşi, şi cu foarte multă determinare, pentru că în ultimii 30 de ani s-au acutizat decalajele dintre vestul ţării şi Moldova. Am ferma convingere că un preşedinte, un guvern care să acorde importanţă Iaşiului şi Moldovei vor realiza proiecte care să ne aducă la standarde europene. Îmi doresc foarte mult de la preşedintele României să se ţină de promisiunea de a face Autostrada Unirii Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş", a spus, la ieşirea de la urne, ministrul Costel Alexe, care este şi preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Iaşi.

Costel Alexe a spus, totodată, că îşi doreşte ca exodul celor care pleacă în străinătate să fie diminuat. De asemenea, liberalul şi-a exprimat speranţa că Iaşiul şi marile proiecte de infrastructură nu vor mai fi amânate sau abandonate.



"Am speranţa că nu ne vom mai uita la tinerii care votează fie la Londra, fie la Milano, fie la Madrid, ci vom ieşi cu toţii la vot aici în România. Îmi doresc ca Iaşiul după atât de mulţi ani să conteze la Bucureşti. Am speranţa că un guvern va face tot ce îi va sta în putinţă să demareze lucrările la autostradă, să reuşim să deblocăm centura municipiului Iaşi, să demarăm acest Spital Regional de Urgenţă. Îmi doresc ca ieşenii mei să considere că trăiesc într-un judeţ care merită mai mult. Astăzi cred cu tărie că Iaşiul nostru merită mai mult, iar acesta va fi obiectivul pentru care vom lupta în anii următori", a mai spus ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor.



În judeţul Iaşi sunt peste 800.000 de persoane cu drept de vot care îşi pot exercita dreptul de a vota la cele 748 de secţii de votare din judeţ.