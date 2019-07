Costel Corduneanu, mesaj de ultima ora pentru Sile Camataru

Costel Corduneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Costel Corduneanu are o legatura aparte cu Sile Camataru, cel care controleaza Capitala. Marturie in acest sens este ultima postare facuta de cel cunoscut drept “Spaima Moldovei”. Lovitura fatala pentru agresorul lui Florin Salam! Temutul Costel Corduneanu l-a amenintat direct: ”Stie cineva unde il gasesc pe Stan Lower? Sa vad cat de smecher e..” ”Un singur campion are Romania si Europa, acela fiind Sile Camataru, singurul care a fost si va ramane nasul oricarui smecher, un adevarat conducator! Nasule, sa iti traiasca copiii, sotia, intreaga familie, te asteptam, cu drag, acasa”, a notat pe contul sau de socializare Costel Corduneanu, postand si o fotografie cu e ...