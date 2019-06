Costel Enache a semnat cu FC Hermannstadt

costel enache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FC Hermannstadt va fi pregatita in sezonul viitor de Costel Enache, un antrenor in varsta de 46 de ani. Tehnicianul, dorit in aceasta vara si de Politehnica Iasi, a semnat un contract pe un an, cu posibilitatea de prelungire pe inca unul, anunta clubul sibian. Anton Helesteanu revine in fotbal. A semnat cu Politehnica Iasi! Nascut la Piatra Neamt, Enache a jucat mai bine de un deceniu la echipa locala Ceahlaul. A mai imbracat tricourile formatiilor Progresul Bucuresti si UTA. In 2011 s-a apucat de antrenorat, pregatind-o vreme de doua sezoane pe Ceahlaul. A trecut apoi la CSMS Iasi, iar intre 2015 si 2017 a fost selectionerul nationalei U19 a Romaniei. Pana sa ajunga la FC Hermannstadt, Costel Enache ...