Costel Enache renunța: Este ultimul meu joc la Hermannstadt

Tehnicianul Costel Enache a anunţat, sâmbătă, după meciul cu FC Botoşani, scor 0-1, că nu va mai rămâne la FC Hermannstadt potrivit news.ro

”Când joacă aşa, răspunderea e în totalitate a mea. Am spus şi am discutat în club şi în cadrul grupului, dacă eu sunt cel responsabil, atunci am să plătesc eu. Cred că voi găsi înţelegere, din punctul meu de vedere e ultimul meu joc la Hermannstadt. O continuitate într-un joc anost şi fără orizont. Când toată echipa se comportă aşa e clar că răspunderea e mai mult la mine, decât în alte părţi”, a spus Costel Enache, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia FC Botoşani a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I.