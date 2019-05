Costel Galca va ramane la danezii de la Vejle Boldklub și in sezonul urmator

Chiar dacă nu a reuşit să o menţină pe Vejle Boldklub în prima ligă din Danemarca, fostul antrenor al FCSB-ului, Costel Gâlcă (47 de ani), va continua la gruparea pe care a preluat-o în luna martie a acestui an. potrivit mediafax.

Antrenorul român vrea să ajute clubul să revină în prima ligă, anunţul fiind făcut chiar de acesta prin intermediul site-ului oficial al clubului: "Am avut parte de o provocare interesantă la Vejle Boldklub şi nu vreau să fug de responsabilităţi. Chiar dacă este o dezamăgire faptul că am retrogradat, există mult potenţial la echipă şi am încredere că ne vom întoarce foarte reprede în prima ligă. Am avut un sprijin extraordinar de puternic aici, începând de la suporteri şi încheind cu oamenii din administraţie"

Vejle se întoarce în liga secundă după un singur sezon în primul eşalon din Danemarca. Aceştia au pierdut barajul cu Hobro, cu scorul general de 2-1. UD Almeria B, România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawon şi Al-Feiha sunt echipele pe care le-a antrenat Gâlcă în cariera sa.

Trei victorii, trei rezultate de egalitate şi patru înfrângeri a bifat Vejle cu Costel Gâlcă pe banca tehnică.