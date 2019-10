Costica Buceschi, antrenor de handbal: Echipele din Baia Mare au un inceput extraordinar

După 2-3 ani dificili, echipele din Baia Mare au ajuns din nou în prima parte a ierarhiilor. După șase etape la masculin, Minaur este pe locul 2, în timp ce la feminin, echipa lui Costică Buceschi a urcat pe locul 3, anunță MEDIAFAX.

”Este un început extraordinar pentru ambele echipe, aici trebuie amintiți și băieții, sunt multe lucruri care s-au schimbat în bine. Din punctul meu de vedere, am un lot mult mai echilibrat decât în sezonul trecut, am noroc că nu am jucătoare accidentate foarte grav. Așteptăm de la zi la zi să revină și Rysankova, care ne-a lipsit foarte mult. Una peste alta, rezultatele pe care le-am obținut sunt și rodul muncii fetelor și al staff-ului pe care îl am. Mă bucur foarte mult că am reușit să concretizăm cu victorii importante, în special cele de la Craiova și de la Bistrița”, a explicat antrenorul Costică Buceschi parcursul echipei de până acum.

În urma rezultatelor, la Baia Mare s-au aprins din nou speranțele că măcar o echipă va ajunge la finalul sezonului în cupele europene. Bineînțeles, cu fetele sunt șanse mult mai bune pentru a obține rezultate și în Europa, România fiind în top 5 la nivel continental.

”Am bătut două echipe de cupe europene (n.r. Craiova și Bistrița, ambele în deplasare). Bineînțeles, ele treceau prin momente mai dificile, dar fiecare cu problemele lui. Este clar că lumea visează și la fete, dar și la băieți, ca sezonul viitor să reușim să jucăm în cupele europene. Pentru mine este încă foarte departe gândul acesta, pentru că suntem o echipă în formare, avem și multe jucătoare noi venite. E clar că ar fi extraordinar să ajungem pe un loc care să ne dea dreptul să jucăm în cupele europene, dar încă suntem departe și o luăm pas cu pas. Cel mai important meci este cel care urmează, cu HC Zalău. O echipă care joacă foarte bine, o echipă foarte ambițioasă. Apoi, rivalitatea dintre noi și Zalău a fost, este și va fi foarte mare, indiferent de locul ocupat cu un sezon înainte”, ne-a declarat antrenorul echipei Minaur Baia Mare.

Până la întreruperea campionatului, înaintea Campionatului Mondial, Minaur mai are de jucat CU hc Zalău (a), Gloria Buzău (d), Corona (a), Slobozia (a) și Vâlcea (d). Primele trei jocuri din această serie par a fi însă cu o importanță aparte în tentativa echipei Minaur de a reveni în cupele europene.