Costin Marculescu, dezvaluiri intime despre Bianca Dragusanu si mai multe vedete! A fost si amantul sotiei lui Mihai Constantinescu

Costin Marculescu urmeaza sa lanseze o carte, in care dezvaluie cu lux de amanunte povesti intime din dormitoarele unor femei celebre, unele chiar maritate.

Cartea lui Marculescu se numeste "Bomba cu fitil aprins", avand descrierea "Carte incendiara autobiografica". E de asteptat ca dezvaluirile intime ale lui Costin Marculescu sa faca valuri in showbiz.

Bianca a fost cu Marculescu in timp ce era cu Botezatu?!

Costin Marculescu sustine ca a avut o aventura cu Bianca Dragusanu in timp ce aceasta avea o relatie cu Catalin Botezatu.

“Da, ma, si ne-am jucat si noi de doua-trei ori, nu mai tin minte. Era unu jumate noaptea de fiecare data, nu mai era nimeni. Ne-am pupat de doua sau de trei ori… 37 de secunde“, a spus Marculescu.

Sustine ca i-a fost amant Mihaelei Constantinescu

Costin Marculescu a povestit ca a fost amantul Mihaelei Constantinescu, in perioada in care aceasta era casatorita cu celebrul cantaret.

“Mihaela Constantinescu, sotia lui Mihai Constantinescu, mi-a fost amanta acum 24 ani“, a dezvaluit Marculescu.

“Aveam 26 de ani cand am intalnit-o pe Mihaela. Eu eram cuplat cu Gina, prietena ei. Asa am cunoscut-o. Nu stiu daca in prima zi, dar in a doua ne-am si sarutat. Arata trasnet. Si acum arata extraordinar. As putea spune ca este neschimbata.

Povestea noastra nu a tinut mai mult de doua-trei luni, dupa care am pierdut orice legatura cu ea. La vremea aia vorbeam la telefonul fix. Am sunat-o in zadar acasa, locuia undeva aproape de Manastirea Casin, dar nu a mai raspuns. Noi nu prea am iesit impreuna. Am avut o relatie bazata mai mult pe sex. Imi aduc aminte ca de sapte ori am facut dragoste de ea. Stiu sigur asta, pentru ca stiu de cate ori am fost in dormitorul ei, in patul in care ea l-a prins pe Mihai cu Anastasia Lazariuc“, declara Costin Marculescu pentru Click.

Pe lista lui Costin Marculescu ar mai fi, potrivit acestuia, regretata artista Marina Scupra.

