Costumul de piele purtat in "Grease" de actrita Olivia Newton-John a fost vandut la licitatie pentru 405.700 de dolari

Pantalonii şi jacheta de piele purtate de actriţa Olivia Newton-John în filmul muzical "Grease" au fost vândute la licitaţie în Beverly Hills contra sumei de 405.700 de dolari, mai mult de jumătate decât era estimat, potrivit casei Julien's Auctions citată de Reuters. Vestimentaţia, care a marcat tranziţia personajului interpretat de Newton-John în musicalul din 1978 de la eleva timidă la Sandy cea sexy, a fost vândută cu scopul de a strânge fonduri pentru un spital de oncologie pe care îl finanţează în Australia. Pantalonii de piele, purtaţi de actriţă pentru duetul cu John Travolta "You're the One That I Want", erau atât de strânşi încât era nevoia ca cineva să-i coasă pe ea la filmări, astfel că au fost vânduţi cu fermoarul rupt. Nu se ştie cine a achiziţionat piesele. În cadrul sesiunii de vânzări a fost strânsă suma totală de 2,4 milioane de dolari. Un poster "Grease", semnat de Newton-John, Travolta şi alţi membrii ai distribuţiei, a fost vândut la 64.000 de dolari, estimarea iniţială fiind de 1.000 de dolari. Rochia din dantelă roz pe care actriţa a purtat-o al premiera filmului din Los Angeles a fost cumpărată în final cu 18.750 de dolari. O geacă personalizată care i-a fost dăruită actriţei de colegii de distribuţie şi echipa de filmare a fost adjudecată la 50.000 de dolari, de 25 de ori mai mult decât preţul estimat. Actriţa şi cântăreaţa născută în Marea Britanie şi crescută în Australia, în vârstă de 71 de ani, a spus la începutul anului că se luptă cu ...