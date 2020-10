Costurile creditelor, umflate de legislatia proasta

Romanii care se imprumuta la banci ajung sa cheltuie sume suplimentare de bani din cauza legislatiei proaste sau invechite, care nu tine cont de evolutia tehnologica, spun specialistii. Legea care reglementeaza creditele de consum pentru populatie obliga la incheierea contractelor de credit doar in sucursalele insitutiilor de credit. Asta inseamna costuri de transport si bataie de cap pentru clienti si costuri splimentare pentru banci, pentru arhivarea tuturor hartiilor si a dovezilor necesare, costuri care se vor regasi, desigur, in dobanzi mai mari sau in comisioane suplimentare.

Bancherii spun ca aceasta obligatie, prevazuta de Art. 79 al OUG 50/2010, este cel putin ridicola in ziua de astazi, cand internetul permite si identificarea corespunzatoare a clientului si incheierea de contracte prin mijlloace digitale, folosindu-se semnatura digitala. Pentru cei care nu dispun de o astfel de semnatura, se poate opta pentru identificarea clientilor prin vizite la domiciliu, unde poate avea loc si semnarea contractului, in cazul in care acest lucru este solicitat de client, iar schimbul de documente se poate face printr-un simplu email sau prin posta.

Specialistii spera ca promisa digitalizare a Romaniei, clamata atat de guvernul actual cat si de cele care l-au precedat, va include si actualizarea prevederilor legislative referitoare la accesul clientilor la serviciile financiare. Cu atat mai mult cu cat actuala criza sanitara recomanda limitarea interactiunii fizice si pastrarea distantarii sociale, ceea ce nu se poate face prin aglomerarea sucursalelor bancilor.