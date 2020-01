COTAR: Deciziile UNSAR au scopul de a maximiza profiturile asiguratorilor prin pagubirea consumatorilor

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare-Reasigurare din România (UNSAR) are o poziţie de catalizator în adoptarea unor decizii cu caracter oneros cu scopul de a păgubi consumatorii şi de a maximiza profiturile obţinute de către asigurători, consideră Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).

COTAR critică faptul că UNSAR doreşte introducerea unui tarif de referinţă privind valoarea reparaţiei în service-urile auto, despre care susţine că este contrară legislaţiei româneşti şi europene."În comunicatul UNSAR observăm aceeaşi tendinţă manifestată şi de Euroins, în sensul în care încearcă promovarea modificării legislaţiei actuale, prin introducerea unui tarif de referinţă privind valoarea reparaţiei şi limitarea costurilor, demersuri contrare tuturor prevederilor legale din România şi din UE. Nu suntem surprinşi în mod deosebit de acest demers, în condiţiile în care este de notorietate faptul că o serie de asigurători, membri ai UNSAR, precum şi UNSAR au fost sancţionaţi cu amenzi uriaşe de către Consiliul Concurenţei, pentru fapte dovedite de înţelegeri de tip cartel. Cu alte cuvinte, se demonstrează încă o dată faptul că poziţia UNSAR este de catalizator în adoptarea unor decizii cu caracter oneros, în scopul vădit de a păgubi consumatorii şi de a maximiza profiturile obţinute de către asiguratori", se precizează în comunicatul COTAR.

Confederaţia transportatorilor acuză asigurătorii că doresc vânzarea la un preţ nereglementat a asigurărilor, în contextul în care încearcă să plafoneze nivelul despăgubirilor.



"Ce ne surprinde este faptul că tot UNSAR a iniţiat un demers către Comisia Europeană, prin care Statul Român a intrat în procedură de pre-infrigment, deoarece o parte din prevederile legislaţiei din domeniul RCA ce-i priveau pe asiguratori nu respectau prevederile UE. Chestiunile impuse de Comisia Europeană ce trebuiau a fi corectate de legiuitorul din România vizau eliminarea tarifelor de referinţă pentru primele de asigurare şi eliminarea procentului de 25% privind limitarea cheltuielilor administrative ale asiguratorului. În concluzie, tarifele de referinţă pe care UNSAR le doreşte în Legea RCA reprezintă, în realitate, o dorinţă a asigurătorilor de a plafona preţurile şi serviciile la un anumit nivel. Astfel, UNSAR s-a adresat Comisiei Europene acuzând statul român că plafonează cheltuielile administrative, însă, pe de altă parte, tot UNSAR doreşte să impună plafonări în alte sectoare de activitate. Altfel spus, pe de-o parte asigurătorii vor să vândă în mod liber cu cât doresc poliţele RCA, fără să fie îngrădiţi în vreun mod, iar când vine timpul să plătească despăgubiri, acestea trebuie plafonate. Totul se răsfrânge asupra cetăţeanului care astfel este cel păgubit şi păcălit, inclusiv prin campanii de presă", se menţionează în comunicatul COTAR.



Confederaţia este nemulţumită şi de faptul că societatea de asigurări Euroins acuză unităţile de service pentru disfuncţionalităţile din propria organizaţie.



"Din comunicatul de presă al Euroins reiese faptul că toate disfuncţionalităţile prezente la această societate de asigurare (numărul excesiv de mare de reclamaţii, plata cu întârziere a daunelor, neachitarea despăgubirilor ale căror costuri au fost dovedite la nivelul pretenţiilor păgubiţilor etc) sunt cauzate exclusiv de unităţile service care au reparat vehiculele avariate. Euroins dă garanţii - la nivel declarativ, prin intermediul campaniei media - că este o societate puternică, stabilă din punct de vedere financiar, care ar practica tarife şi mai mici, dacă nu ar exista aşa-zisa 'lăcomie a service-urilor'. Asiguratorul precizează faptul că numărul de petiţii împotriva sa reprezintă mai puţin de 10% din toate dosarele de daună", se menţionează în documentul transmis de COTAR.



În context, reprezentanţii transportatorilor se declară nemulţumiţi de faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară nu sancţionează comportamentul Euroins şi atenţionează că societatea înregistrează în România de patru ori mai multe reclamaţii din partea clienţilor decât se înregistrează în întreaga piaţă de asigurări auto din Germania.



"Absurdul afirmaţiei din comunicatul de presă al Euroins, din care reiese faptul că numărul de reclamaţii nu este mare şi se situează sub 10% din numărul total de dosare, este ridicolă. Putem face o paralelă cu o piaţă dezvoltată pe baze solide, ca cea germană, unde există aproximativ 80 de milioane de poliţe RCA, faţă de 6 milioane în România, numărul de reclamaţii pe an pentru întreaga piaţa germană fiind de 2.000, în timp ce Euroins a înregistrat peste 8.000, în aceeaşi perioadă de raportare. Ne întrebăm care este rolul ASF şi de ce nu intervine, prin pârghiile pe care le are conform legii, să ia măsurile coercitive faţă de Euroins", se încheie comunicatul remis de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România.