COTAR lanseaza un atac dur la adresa asociației asiguratorilor: `UNSAR se ascunde sub umbrela oficiala ASF și dezinformeaza in continuare`

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) lansează un atac dur la adresa Uniunii Naționale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) pe care o acuză de dezinformare și manipulare a opiniei publice. Contrareplica COTAR vine după replica UNSAR la Sesizarea făcută de asociația operatorilor și transportatorilor autorizați la ASF, Parlament și Guvern.

Totul a plecat de la posibila suspendare a contractelor de asigurare RCA plătite de firmele de transport generează conflicte care se amplifică zi de zi. COTAR, care reprezintă mai ales firme de transport persoane, inclusiv taxi și companii de rent a car, susține că asigurările sunt o schemă Ponzi, adică un sistem sortit colapsului, în timp ce asigurătorii resping aceste acuzații pe care le cataloghează ca nesusținute, neprobate și menite să acopere adevăratul scop al transportatorilor, anume evitarea plății RCA.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a luat act de comunicatul transmis ieri de către multinaționalele din domeniul asigurărilor și face următoarele precizări:

În urmă cu mai puțin de un an și jumătate, firmele de asigurări și UNSAR, asociația care le reprezintă interesele, au fost amendate de către Consiliul Concurenței, cu suma de 53 de milioane de euro, pentru înțelegeri în vederea creșterii artificiale a prețului RCA. Toate acele înțelegeri ilegale au avut loc sub așa-zisa supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). “Gulerele albe din asigurări” nu au prezentat nici până astăzi scuze publice și nici măcar n-au avut bunăvoința să restituie sumele de bani încasate în mod ilegal, în urma creșterii artificiale a prețului RCA - pe care l-au plătit toți românii. Subliniem faptul că acestea sunt date și informații oficiale, pe care ASF și UNSAR le neagă, în continuare, cu vehemență, acuzând COTAR de furnizarea unor informații false (deși toate informațiile prezentate de noi se pot verifica în documente oficiale, afișate transparent pe site-urile instituțiilor publice).

Asiguratorii și-au arătat, zilele acestea, încă o dată, lăcomia și lipsa de scrupule, invocând criza economică prin care trec mai multe sectoare din economie, mai puțin ei, aceștia transmițând către Guvernul României o scrisoare pentru a li se acorda facilități fiscale (scutiri de impozite și contribuții pentru angajați). Vorbim despre o piață de asigurări care traversează cea mai profitabilă perioadă din ultimii 30 de ani, pentru că în perioada restricțiilor de circulație, numărul de accidente a scăzut cu peste 72%, conform datelor prezentate de Poliția Română.

În timp ce asiguratorii din alte țări au decis restituirea către asigurați a unor sume importante de bani, pentru perioada în care transportul este restricționat - pe perioada pandemiei COVID – 19, asiguratorii din România cer facilități fiscale unui Guvern care se confruntă cu mari probleme financiare! Reamintim tuturor faptul că aceste multinaționale se declară mereu ca fiind în pierdere, exportând profitul prin dosarul prețurilor de transfer, neplătind în România impozit pe profit.

Piața de asigurări din România a încasat, pe parcursul anului 2019, aproximativ 3.85 miliarde de lei (aprox. 805 milioane de euro) – sunt date oficiale. Conform raportărilor ASF, numărul dosarelor de daună deschise pe întreg parcursul anului 2019 a fost de 374 098 dosare de daună, iar dauna medie (severitatea) a fost de 5.740 lei. De remarcat este faptul că dauna medie a scăzut, în anul 2019, cu peste 15% față de anul 2018, când aceasta era de 6.812 lei, fiind și cea mai scăzută severitate din ultimii 5 ani. Frecvența daunei a fost, în anul 2019, de 5,29%, fiind în scădere cu aprox. 16% față de anul 2018, când aceasta era de 6,26%, fiind totodată și cea mai redusă frecvență a daunei din ultimii 5 ani – datele se pot verifica https://asfromania.ro/files/analize/Raport%20tarife%20referinta%20RCA%20apr2020%20_10042020.pdf Pagina 4, tabelul 3.2.1. din Raportul ASF.

Frecvența daunei și severitatea daunei sunt cei 2 parametri importanți luați în calulul primei RCA. Ambele au scăzut anul trecut cu aproximativ 15%, iar ASF a anunțat, săptămânile trecute, ca prima medie RCA crește cu 5%! Mai mult, ASF și UNSAR au transmis “cu totul întâmplător” același mesaj către Guvernul României, insinuând că prima RCA va crește din cauza suspendării poliței RCA a transportatorilor, fără să prezinte un studiu de impact.

Aducem în atenția publicului următoarele cifre care reflectă modul în care se fac afaceri în piața de asigurări din România, precum și modul în care această piață este supravegheată: În anul 2019 au fost deschise în total 374.098 de dosare de daună RCA, iar valoarea despăgubirilor care trebuiau achitate era de 2.147.322.520 lei (aprox. 449 milioane de euro) – 374.098 dosare de daună x 5.740 lei dauna medie = 2.147.322.520 lei. Cât au achitat, în realitate, asiguratorii, conform raportărilor ASF? Valoarea achitată de asiguratori, conform raportarilor trimestriale ale ASF, a fost de aproximativ 1,02 miliarde lei - aproximativ 214 milioane de euro

De fapt, asiguratorii au achitat jumătate din valoarea reală a despăgubirilor, ceea ce confirmă raportul ASF transmis săptămânile trecute, prin care Autoritatea recunoaște că până la data raportărilor, asiguratorii au achitat doar 49% din numărul dosarelor de daună. În realitate, asiguratorii au încasat din RCA 805 milioane de euro în anul 2019 și au achitat daune în cuantum de 214 milioane de euro, rezultând o diferență de 591 milioane de euro. Diferența neachitată se regăsește în cele peste 100.000 de procese existente în instanță, în relația cu firmele de asigurări, în sutele de acțiuni de conciliere SalFin și în cele 25.679 reclamații la ASF.

„UNSAR a transmis ieri, 23 aprilie 2020, un document în care afirmă că „a plătit în 2019 despăgubiri aferente polițelor RCA în valoare de peste 657 mil. EUR”, în timp ce rapoartele trimestriale emise de către ASF INFIRMĂ CIFRELE VEHICULATE DE UNSAR. Nu înțelegem cum de cifrele vehiculate de UNSAR sunt în totală contradicție cu cifrele prezentate de către ASF, în rapoartele trimestriale. Nu am înțeles de ce UNSAR se ferește să spună câți bani a încasat din primele RCA și faptul că are peste 100.000 de procese în instanță, pentru neplata daunelor. Din aroganța pe care o afișează, putem trage concluzia că se simt la adăpost și probabil consideră că dacă au încălcat o dată legea și nu li s-a întâmplat nimic, o pot face în continuare”, a declarat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

O altă dezinformare „marca UNSAR” este cea legată de rezervele tehnice „corect constituite” de către asiguratorii din România, cu care se lăuda, ieri, această asociație care se erijează în autoritate a statului. Poate că asiguratorii din România nu au ținere de minte, de aceea le rememorăm faptul că în cursul lunii aprilie 2020, ASF a sancționat, cu o amendă derizorie, cel mai mare asigurator de polițe RCA, pentru că în urma controlului efectuat de către Florin Golovatic, fost președinte Uniqa Asigurări și actual director de control în cadrul ASF, „au fost constatate o serie de încălcări ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice”, la societatea City Insurance.

Reamintim faptul că industria auto plus activitătile conexe din România reprezintă aproximativ 15% din PIB, în timp ce piața de asigurări reprezintă 2,19% din PIB-ul României. Atenționăm public atât UNSAR, cât și ASF, să înceapă să respecte legea, pentru că rabdarea transportatorilor a ajuns la final!

CONFEDERAŢIA OPERATORILOR şi TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (C.O.T.A.R.), cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu, nr. 27-29, sector 1, reprezentativă la nivel naţional, conform Legii nr. 62/2011 şi a Sentinţei Civile nr. 23 FED/16.11.2013, Sentinţă Civilă nr. 2 REP/16.01.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, pe sectorul de activitate „transporturi rutiere”, ”şcoli de conducere auto” având ca membri federaţii şi asociaţii din rândul transportatorilor de persoane, transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, şcolilor de conducători auto.