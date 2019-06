COTAR: Taximetristii au actionat din prima clipa fata de ridesharing; Concurenta a luptat pentru apararea intereselor companiilor de profil

Taximetriştii au acţionat din prima clipă şi au purtat un adevărat război interminabil cu autorităţile statului care au refuzat sistematic să aplice legea în ceea ce priveşte companiile de ridesharing, iar Consiliul Concurenţei a luptat, în paralel, pentru a apăra interesele acestor companii, se arată într-un comunicat al Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) remis vineri AGERPRES. "Bogdan Marius Chiriţoiu (preşedintele Consiliului Concurenţei, n.r.) a declarat miercuri, 12 iunie 2019, că 'taximetriştii au reacţionat prea târziu' după intrarea pe piaţa românească a firmei Uber şi a altor firme care fac aşa-zisul ridesharing, drept pentru care aceste firme nu mai pot fi scoase de pe piaţă acum, după patru ani. De fapt, toate dovezile arată că taximetriştii au acţionat din prima clipă şi au purtat un adevărat război interminabil cu autorităţile statului care au refuzat sistematic să aplice legea, timp de patru ani. Iar Consiliul Concurenţei a luptat, în paralel, pentru a apăra interesele acestor companii, în loc să constate şi să sancţioneze conform legii firmele care au făcut şi fac în continuare concurenţă neloială celor are funcţionează legal", precizează sursa citată. Potrivit COTAR, şeful autorităţii de concurenţă "s-a lăudat" în spaţiul public, de mai multe ori, cu lobby-ul pentru companiile care declară că fac ridesharing şi cu sancţiunile aplicate firmelor de taxi. "Trebuie să ne mai amintim şi declaraţia lui Bogdan Chiriţoiu din aprilie 2019, făcută la postul public de televiziune. Acesta a declarat, cu nonşalanţă, că s-a implicat direct în modificarea Legii taximetriei şi se va strădui să facă posibilă Ordonanţa de Urgenţă pentru funcţionarea companiilor Uber şi Taxify. Din declaraţiile lui reiese foarte clar lobby-ul pe care l-a făcut mereu pentru Uber, Taxify (actual Bolt) şi Clever go, iar preşedintele Consiliului Concurenţei nici măcar n-a încercat vreodată să-şi ascundă implicarea în susţinerea companiilor private care încalcă legislaţia României. Mai mult, s-a lăudat în spaţiul public, de mai multe ori, cu lobby-ul pentru companiile care declară că fac ridesharing şi cu sancţiunile aplicate firmelor de taxi", se mai arată în comunicat. În context, preşedintele COTAR-Filiala Timiş, Teodor Pesteleu, a arătat că este nevoie de o lege unitară pentru toţi operatorii din acelaşi domeniu de activitate. "Facem un apel şi la doamna premier, Viorica Dăncilă, pentru a ţine cont de nevoia unei legi unitare pentru toţi operatorii din acelaşi domeniu de activitate, pe piaţa românească. Mai mulţi reprezentanţi ai Executivului au promis că nu va exista o nouă lege care să permită diferenţe între activităţile de acelaşi fel de pe piaţa românească, doar pentru că unele firme au alt tip de activitate la nivel declarativ - deşi este evident că fac tot servicii de transport persoane în regim de taxi. Nu înţelegem cum s-a ajuns la creşterea vechimii maşinilor, la 15 ani pentru transport de persoane, după ce Uber s-a lăudat că vine pe piaţa românească pentru a oferi altfel de servicii, cu maşini noi şi şoferi civilizaţi. De fapt, se pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru a face paradis fisacal în România, dar numai pentru câteva companii care vor putea aplica tarif dinamic, plata în conturile offshore, contracte de închiriere sau comodat etc., deci implicit, fără a plăti aceleaşi taxe şi impozite ca noi şi cu încălcarea, în continuare, a tuturor legilor pe care le respectăm noi. Membrii Guvernului ar trebui să se gândească bine înainte de a face posibilă legalizarea furtului în România, de dragul unor lobbyişti care ocupă funcţii de conducere în instituţiile publice", afirmă Teodor Pesteleu, citat în comunicat. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat joi că reacţia taximetriştilor faţă de transportul alternativ a venit târziu, iar acum este dificil să mai dea Uber-ul afară de pe piaţă. "Noi suntem o autoritate de reglementare mai conservatoare, în sensul că îmi doresc să creez un cadru de lucru după care pieţele ar trebui să preia frâiele lucrurilor şi să meargă mai departe. Suntem un pic precauţi atunci când permitem companiilor europene să plece în afară. România se află într-o poziţie bună, iar tehnologiile sunt adoptate destul de repede. Bulgaria, de exemplu, a dat afară Uber-ul destul de repede, şi mi-am dat seama că la noi nu a existat nicio opoziţie, iar reacţia taximetriştilor noştri a venit foarte greu. Acum, este dificil să dai Uber-ul afară de pe piaţă ... Trebuie să păstrăm piaţa deschisă şi să nu permitem celor de pe piaţă să blocheze inovaţia. Acum ne chinuim să vedem cum reglementăm ridesharing şi, probabil, că Guvernul va emite o Ordonanţă de Urgenţă care să reglementeze acest domeniu. Cred că vor fi aceleaşi probleme şi pe Airbnb, deci pe turism. Trebuie să ne asigurăm, deci, că există loc şi pentru inovaţie, asta nu înseamnă că mă opun complet regulamentelor şi reglementării. Nu e logic să reglementezi aceste noi tehnologii, însă trebuie să o facem cumva într-un mod adaptat. Legea trebuie să se adapteze vieţii şi tehnologiei şi trebuie să protejeze interesele legitime ale publicului, cum ar fi, de exemplu, problema siguranţei", a menţionat Chiriţoiu. Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 23 mai 2019. Acesta a stat în dezbatere publică până pe 3 iunie, când a fost publicată o variantă revizuită, în urma consultării Ministerului Comunicaţiilor, care este co-iniţiator al proiectului.AGERPRES