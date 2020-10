COTAR trimite o scrisoare deschisa premierului, șefei ANAF și ministrului finanțelor: Industria de reparații auto este in imposibilitatea de a mai plati taxele

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a transmis o scrisoare deschisă premierului României, ministrului de Finanțe și președintelui ANAF, cu privire la blocajul financiar sever prin care trece industria de reparații din România, din cauza neplății daunelor. Situația a fost creată de două companii de asigurări care dețin 75% din piața RCA din România.

„Lipsa de supraveghere din partea Consiliului Concurenței a condus la o anomalie gravă și unică în spațiul european: în piața de asigurări RCA din România există două firme de asigurări care au acaparat 75% din piața RCA și care nu achită daunele, in condițiile legii. Cele două companii de asigurări înregistrează 90% din totalul reclamațiilor înregistrate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în primele 6 luni ale acestui an. Problemele păgubiților RCA au devenit problemele industriei de reparații auto, care nu își mai încasează costul reparațiilor. Când știi că peste 21.000 de păgubiți nu își primesc despăgubirea în primele 6 luni ale acestui an, e clar că există o gravă problemă, în piața de asigurări”, a declarat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

La fel cum există anumite industrii care prosperă în timpul războaielor sau pandemiilor, avem și în România o categorie care a înregistrat cele mai bune rezultate financiare din ultimii 30 de ani, aceasta fiind piața de asigurări. Cum să nu îți meargă bine, când îți cresc încasările și îți scad vertiginos costurile prin scăderea frecvenței daunei?

În condițiile unei îmbunătățiri vizibile a profitabilității firmelor de asigurări în primele 6 luni ale acestui an, raportate chiar de către ASF, acestea și-au onorat din ce în ce mai greu obligațiile de despăgubire, situație recunoscută public, chiar de ASF, prin numărul record de petiții înregistrate la Autoritate.

„În semestrul I al anului 2020, în cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară s-a înregistrat un număr total de 21.861 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 114,85% față de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019.” - conform raportului Analiza petițiilor și informărilor de neconformitate S 1 2020, pagina 2 (regasiti pe www.asfromania.ro)

Asta înseamnă că, în ciuda rezultatelor financiare pozitive evidente înregistrate de piața de asigurări din România, a crescut semnificativ numărul de abuzuri ale societăților de asigurări. Neplata despăgubirilor este sportul național al anului 2020 pentru unele firme de asigurări din România care detin peste 75% din cota de piata RCA, iar situația este în continuare neschimbată, în această piață.

Întrucât nu s-a identificat nicio soluție pentru rezolvarea acestei situații, pe care o cunoaște foarte bine, am luat legătura cu colegi de breaslă (unități reparatoare) din Germania, pentru a primi informații cu privire la modalitățile în care alte state gestionează astfel de probleme. Aceștia ne-au comunicat faptul că în rarele situații în care o societate de asigurări care operează în Germania întârzie plata sau achită parțial despăgubirea în acea țară, aceștia se adresează instituției echivalente ANAF din Germania, instituția se implică, unitatea service își încasează despăgubirea, iar din sumele încasate reușește să își achite taxele și impozitele către stat.

Ne aflăm într-un blocaj financiar generalizat, iar varianta de a lua în continuare credite, ca să ne putem achita taxele și impozitele către statul român, pentru niște lucrări de reparații facturate și neîncasate, nu o vom mai accepta. Am anunțat oficial Guvernul României că nu vom avea bani de plata taxelor, începând cu data de 25 noiembrie a acestui an, întrucât cele două societăți de asigurări care detin 75% din piața RCA nu achită în mod legal despăgubirile.

A venit timpul ca statul român să sprijine munca și activitatea operatorilor economici, ale căror contribuții finanțează bugetul național, și să se implice în mod direct și activ în colectarea sumelor de bani (taxe, impozite) neachitate de către societățile de asigurări rău-platnice.

Daca statul român va rămâne pasiv față de problemele semnalate acest lucru va produce, într-un timp foarte scurt consecințe devastatoare pentru economia națională: mii de unități reparatoare vor intra în faliment și nu vor mai achita niciun fel de taxe, numărul de șomeri din România va crește considerabil, în timp ce banii colectați de asigurători în România, și care ar fi trebuit să acopere despăgubire pentru riscurile asigurate, vor fi scoși din România de către societatile de asigurări, în baza dosarului prețurilor de transfer.

Această adresa constituie un extrem de serios semnal de alarmă, iar instituțiile statului român vor purta responsabilitatea pentru soarta industriei de reparații auto din România și pentru creșterea considerabilă a ratei șomajului care va avea loc în lunile următoare, în plină pandemie și cu un deficit bugetar de proporții colosale.

Între demerusurile realizate în acest scop considerăm că trebuie să se regăsească și o investigație cu privire la motivul pentru care Consiliul Concurentei nu a considerat a fi problematic faptul ca 2 societăți de asigurări să dețină o cotă de piață de peste 75%. Aceste societăți iau în derâdere autorităților române și industria de reparații auto, considerând că li se aplică principiul “too big to fail”!

Neimplicarea statului român în această gravă problemă aduce beneficii financiare directe societatilor de asigurări care operează în România și care achită niște taxe ridicol de mici în această țară, făcând profit, din cauza somnului profund al instituțiilor românești care ar fi trebuit să protejeze industria românească și cetățenii acestei țări!

Guvernului României este la un pas de a crește numărul șomerilor din România, cu zeci de mii de oameni care vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza falimentului care bate la ușile noastre, din pricina lipsei de implicare din partea instituțiilor publice plătite din banii noștri!”, precizează COTAR.

Către: Guvernul României

Domnului Ludovic Orban, Prim-ministru,

Ministerul Finanțelor Publice

Domnului Vasile - Florin Câțu, Ministru,

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Doamnei Mirela Călugăreanu, Președinte

Subscrisa, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din România (C.O.T.A.R), constituită din federații și asociatii din rândul transportatorilor de persoane, transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, şcolilor de conducători auto și unități reparatoare, reprezentată legal prin domnul Vasile Stefanescu - Președinte,

în calitate de reprezentanți ai unui sector al economiei naționale ale cărui contribuții constituie 10% din PIB-ul României, va transmitem prezenta

Scrisoare deschisă

prin care atragem atenția asupra gravelor probleme cu care se confruntă piața asigurărilor și industria reparațiilor din România și care, în lipsa unor măsuri urgente, vor avea consecințe social-economice catastrofale, care vor include falimentul a mii de societăți și creșterea alarmantă a șomajului, lipsind bugetul de stat și economia națională de contribuțiile unui important sector de activitate.

Anul 2020 a reprezentat un an foarte dificil pentru multe industrii din România, afectate de restricțiile cauzate de pandemia cu Covid – 19, iar industria de reparații auto face parte din categoria celor grav afectate de pandemie.

Cu toate acestea, așa cum există anumite industrii și activități care prosperă în timpul razboaielor sau pandemiilor, avem și în România un domeniu de activitate care a înregistrat cele mai bune rezultate financiare din ultimii 30 de ani, aceasta fiind piața de asigurări.

După cum știți, piața de asigurări din România este dominată de asigurările auto (RCA și CASCO), celelalte linii de asigurări reprezentând un procent redus din piața de asigurări, întrucât majoritatea românilor nu au încredere nici în firmele de asigurări și nici în instituția de supraveghere financiară.

Restrictiile de circulație severe din perioada martie – mai a acestui an, pierderea locurilor de muncă de către mulți angajați din diverse industrii afectate de restricțiile luate de Guvern pentru evitarea răspândarii pandemiei, reducerea veniturilor mai multor categorii profesionale impactate de aceste restricții, restricțiile de circulație pentru calătoriile în afara țării, precum și măsurile de distanțare socială impuse industriei hoteliere, au condus la o restrângere accentuată a deplasărilor cu autovehiculele și, implicit, scăderea numărului accidentelor de circulație în România, acest rezultat fiind, probabil, unul dintre puținele rezultate pozitive obținute în acest an în România.

Din acest motiv, societățile de asigurari din România au înregistrat în anul 2020 cel mai profitabil an din ultimii 30 pentru piața de asigurări auto din România. Desigur, acest rezultat era previzibil, de vreme ce încasările asigurătorilor au crescut, iar costurile au scazut vertiginos, prin scăderea frecvenței daunei.

Pentru exemplificare, arătăm că rata daunei (cheltuielile cu despăgubirile) pentru produsul RCA sunt la cel mai redus nivel din ultimii ani, conform ultimului raport emis de catre ASF în luna octombrie 2020.

Dacă în semestrul I al anului 2019, rata daunei pentru produsul RCA a fost de 83,87%, în semestrul I al anului 2020 aceasta a scăzut la 77,11%. Asta înseamnă ca din 100 de lei încasați de către firmele de asigurari, 77,11 lei au mers pe despăgubiri conform raportarilor ASF. Acest raport se refera la semestrul 1 al acestui an, unde în primele două luni și jumătate, adică până la data de 15 martie, nu au existat niciun fel de restricții de circulație, fiind considerate luni normale pentru industria din România:

”Rata daunei pentru toate clasele de asigurari in semestrul I a inregistrat rezultate semnificativ imbunatatite fata de anul trecut “Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale s-a situat în semestrul I 2020 la o valoare de 99,2%, în scădere comparativ cu indicatorul aferent aceleiași perioade din anul precedent (109,37%).” – conform raportului Analiza pieței asigurărilor S 1 2020, pagina 18 (regasiti pe www.asfromania.ro)

“In semestrul I 2020, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de peste 5,6 miliarde lei, în creștere cu 3,4% față de valoarea înregistrată în primele 6 luni ale anului 2019.” conform raportului Analiza pieței asigurărilor S 1 2020, pagina 7 (regasiti pe www.asfromania.ro)

În contextul unei îmbunătățiri vizibile a profitabilității firmelor de asigurări în primele 6 luni ale acestui an, teză indicată chiar de către ASF, acestea și-au onorat din ce în ce mai greu obligațiile de despăgubire, situație recunoscută public chiar de către ASF prin numarul record de petiții inregistrate la Autoritate:

Așadar, în pofida rezultatelor financiare pozitive evidente înregistrate de către piața de asigurări din România, numărul de abuzuri comise de unele societăți de asigurări a crescut semnificativ.

Neplata despagubirilor este activitatea preferată a anului 2020 pentru unele societăți de asigurări din România, iar situația este în continuare neschimbată în această piață.

Problemele păgubiților RCA și ale asiguraților CASCO se răsfrâng în mod direct asupra industriei de reparații auto din România, care nu încaseaza la timp și integral contravaloarea reparațiilor efectuate.

Toate cele peste 1300 de unități reparatoare membre COTAR înregistreaza sume record reprezentând debite neachitate de către societățile de asigurări care detin peste 75% din cota de piata (RCA), datoriile acestora fiind de ordinul zecilor de milioane de euro.

Cu titlu de exemplu, una dintre societatile de asigurari fruntasa in vanzarea politelor RCA achită despăgubirile ori cu întârziere, ori în proportie de cel mult 20 -25% din valoarea reparațiilor. Desigur, există și cazuri, deloc puține, în care asigurătorul refuză pur și simplu să achite despăgubirea.

Amintim faptul că sub supravegherea ASF, aceasta societate a înregistrat o creștere record a petițiilor în primele 6 luni ale acestui an, ajungând la un număr de 11.250 de reclamații, în creștere cu 199,57% fața de aceeași perioada a anului 2019.

Dacă în toate cele 12 luni ale anului 2018 întreaga piața de asigurări din România a înregistrat 10.549 petiții/reclamații, doar în primele 6 luni ale acestui an o singura societate de asigurări a înregistrat 11.250 de reclamații.

Întrucât ASF nu a identificat nicio soluție pentru rezolvarea acestei situații, pe care o cunoaște foarte bine, am luat legătura cu colegi de breaslă (unități reparatoare) din Germania, pentru a primi informații cu privire la modalitățile în care alte state gestionează astfel de probleme.

Ne-a fost comunicat faptul că în rarele situații în care o societate de asigurări care operează în Germania întarzie plata sau achită parțial despăgubirea în acea țară, aceștia se adresează instituției echivalente ANAF din Germania. Aceasta instituție se implică, unitatea service își încasează despăgubirea, iar din sumele încasate reușeste să își achite taxele și impozitele către stat.

Ne aflam într-un blocaj financiar generalizat, iar varianta de a lua în continuare credite ca să ne putem achita taxele și impozitele către statul roman pentru niște lucrări de reparații facturate și neîncasate nu o vom mai accepta.

Prezenta scrisoare deschisă este un puternic semnal de alarmă, în analiza căruia trebuie avute în vedere o serie de realități deosebit de grave cu privire la piața asigurărilor:

- România este pe primul loc în Europa la reclamații cu privire la conduita societăților de asigurări;

- Instanțele de judecată din România sunt sufocate de cererile de chemare în judecata formulate împotriva societăților de asigurari care îsi bazeaza afacerea pe neplata daunelor;

- Aproximativ 93-94% dintre păgubiți câștigă în instanță litigiile împotriva societăților de asigurări, dar asta numai după 2-3 ani până la pronunțarea unei hotărâri definitive și apoi încă aproximativ 2 luni necesare pentru desfășurarea executării silite împotriva societății de asigurări, care nu achita nici după finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecatorească definitivă.

- Una dintre societatile de asigurari fruntase in vanzarea politelor RCA a avizat în trimestrul II al acestui an un număr de 21.870 dosare de daună și, în aceeași perioadă, a înregistrat la ASF un număr de 4.834 reclamații; cu alte cuvinte, aproape 1 din 4 păgubiți RCA au reclamat societatea de asigurari la ASF?

- Cele 4834 de reclamații înregistrate de către o singura societate de asigurări din Romania în 3 luni de zile reprezintă echivalentul reclamațiilor înregistrate de întreaga piață germană în decurs de 13 ani.

Nu considerăm că este normal și acceptabil ca statul român să eșaloneze plata taxelor și impozitelor firmelor cu capital romanesc, în timp ce societatile de asigurări externalizeaă profitul din țară prin diverse contracte de reasigurare, consultanță, servicii IT, etc.

Domnule Prim-Ministru,

Domnule Ministru al Finanțelor,

Doamnă Președinte ANAF,

Nu vom avea bani pentru plata taxelor în data de 25 noiembrie a acestui an, întrucât cele două societăți de asigurări care dețin 75% din piața RCA nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF a dovedit de-a lungul anilor că este incapabilă să gestioneze aceste probleme care devin tot mai severe în fiecare zi de pasivitate a acestei instituții.

A venit timpul ca statul român să sprijine munca și activitatea operatorilor economici, ale căror constribuții finanțează bugetul național, și să se implice în mod direct și activ în colectarea sumelor de bani (taxe, impozite) neachitate de către societățile de asigurări rău-platnice.

Între demerusurile realizate în acest scop considerăm că trebuie să se regăsească și o investigație cu privire la motivul pentru care Consiliul Concurentei nu a considerat a fi problematic faptul ca 2 societăți de asigurări să dețină o cotă de piață de peste 75%. Aceste societăți iau în derâdere autorităților române și industria de reparații auto, considerând că li se aplică principiul “too big to fail”!

Cealaltă variantă este ca statul român să rămână pasiv față de problemele semnalate, însă acest lucru va produce, într-un timp foarte scurt, la consecințe devastatoare pentru economia națională: mii de unități reparatoare vor intra în faliment și nu vor mai achita niciun fel de taxe, numărul de șomeri din România va crește considerabil, în timp ce banii colectați de asigurători în România, și care ar fi trebuit să acopere despăgubire pentru riscurile asigurate, vor fi scoși din România de către societatile de asigurări, în baza dosarului prețurilor de transfer.

Această adresa constituie un extrem de serios semnal de alarmă, iar instituțiile statului român vor purta responsabilitatea pentru soarta industriei de reparații auto din România și pentru creșterea considerabilă a ratei șomajului care va avea loc în lunile următoare, în plină pandemie și cu un deficit bugetar de proporții colosale.

Refuzul statului român de a se implica în mod activ pentru soluționarea gravelor probleme semnalate va aduce beneficii financiare directe și nejustificate societăților de asigurări, care operează în România și achită taxe ridicol de mici în această țară, obținând profit din cauza pasivității și clemenței nejustificate a instituțiilor românești care ar fi trebuit să protejeze industria româneasca și cetățenii acestei țări!

În speranța că veți înțelege severitatea derapajelor cu care ne confruntăm și iminența unor consecințe social-economice catastrofale, care vor include falimentul a mii de societăți și creșterea alarmantă a șomajului, vă solicităm să procedați de îndată la efectuarea tuturor demersurilor și la implementarea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea acestor abuzuri semnalate de COTAR în mod repetat.

Cu stimă,

Vasile Ștefănescu

Președinte COTAR”, se arată în scrisoarea COTAR.

