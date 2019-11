Cotele la pariuri pentru turul 2 al alegerilor: Cele mai mari sanse sunt date pentru ca Ioahnnis sa obtina peste 60 procente

Klaus Iohannis este favorit cert pentru a castiga al doilea mandat de presedinte in turul 2 al alegerilor prezidentiale ce va avea loc duminica, arata cotele de la casele de pariuri.

Doar ca acesta a mai urcat putin de la o cota de 1.01 (cota minima pe care o poate da o casa de pariuri), pe 14 noiembrie, la 1.05. In schimb, in aceste sase zile Viorica Dancila si-a revizuit cota de la 7 la 5.

In lumea pariurilor, cotele pleaca de la 1,01 si cu cat este mai mare cu atat sansele pentru o victoria a respectivului sunt mai mici. Cota reprezinta multiplicatorul cu care se inmulteste suma pariata pentru a da castigul.

Mai exact, daca cineva pariaza 100.000 de euro pe victoria lui Klaus Iohannis, atunci in urma pariului va avea un profit de de doar 5.000 de euro. In schimb,cine pariaza pe Dancila, daca va avea si castig de cauza atunci va primi inapoi de 5 ore suma pariata.

Daca este sa ne uitam la cote, vedem ca cel mai previzibil rezultat este unul care il da pe Iohannis la peste 60%. Astfel, pentru un pariu ca Iohannis ia peste 60,5% atunci cota este de 1.25, iar pentru peste 62,5% de 1.65.

In schimb, Viorica Dancila este situata la 36,5 unde cota este de 1.85 si pentru un pariu sub aceasta valoare, cat si pentru unul care depaseste.

Bookmakerii vad foarte probabila o prezenta la vot in jur de 52,5% in tara plus diaspora, pentru care cota acordata este de 1,85.

