Cotidianul american The New York Times a depasit pragul de 5 milioane de abonati

The New York Times a depăşit pragul de 5 milioane de abonaţi, în special graţie numărului crescut de abonamente online, a anunţat marţi cotidianul american. În cursul anului 2019, grupul media a câştigat, net, peste un milion de abonaţi numai online, un record pentru The New York Times care a lansat oferta sa digitală cu […]

Articolul Cotidianul american The New York Times a depăşit pragul de 5 milioane de abonaţi apare prima dată în PSnews.