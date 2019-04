Coutinho a explicat de ce și-a pus degetele in urechi in meciul cu Manchester United

Barcelona a mai câștigat un meci în La Liga, în etapa cu numărul 33, în fața celor de la Real Sociedad. A fost 2-1 pentru gruparea catalana, care s-a distanțat la nouă puncte de a doua clasată, Atletico Madrid, potrivit mediafax.

Ernesto Valverde nu l-a folosit titular pe Philippe Coutinho, dar acesta a fost introdus în minutul 72 în locul lui Ousmane Dembele. Brazilianul nu a avut viață ușoară când a intrat pe teren, tot stadionul l-a aplaudat, dar gestul publicului nu a fost unul de bucurie, ci suporterii blaugrana au făcut gălăgie ca răspuns la atitudinea pe care a avut-o Coutinho în momentul în care a marcat în meciul cu Manchester United din sferturile Ligii Campionilor, scor 3-0. Jucătorul și-a pus degetele în urechi și a închis ochii

"Eu sunt o persoană care i-a respectat mereu pe ceilalți, iar adevărul este că acest lucru (n.red. - gestul în care și-a pus mâinile la urechi) a fost pentru a le arăta unor persoane că de multe ori trebuie să îmi pun mâinile la urechi pentru a putea rămâne concentrat în timpul meciurilor sau în munca mea, pentru că astfel evit să mă afecteze ceea ce aud", a explicat Philippe Coutinho, potrivit marca.com. Atacantul brazilian s-a referit în special la presă și a concluzionat: "A fost ca o eliberare".

Ernesto Valverde i-a luat și el apărarea jucătorului său: "Nu am vorbit cu el (n.red. - cu Coutinho). E adevărat că a făcut un gest. Ceea ce mă surprinde este că se vorbește mai mult de gest decât de gol. Este un gest, dar nu știu, nu găsesc nimic special și nu cred că a fost lipsă de respect față de cineva. Dăm o importanță prea mare glumelor. Coutinho are un sezon în care a suferit din cauza criticilor, dar important este că am jucat un meci în sferturi și rămân cu asta".