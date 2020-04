Covasna: 20 din cele 38 de cadre medicale de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean, diagnosticate cu COVID-19

20 din cele 38 de cadre medicale de la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe au fost diagnosticate cu COVID-19, a anunţat vineri conducerea instituţiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a precizat că este vorba atât despre medici, cât şi despre asistente, depistate pozitiv în urma acţiunii de testare pentru COVID-19 a întregului personal medical, iar pentru acoperirea activităţii Secţiei de Terapie Intensivă au fost transferate cadre medicale de la Secţia de Cardiologie. "La Terapie Intensivă avem confirmaţi pozitiv o parte dintre colegii noştri (...) şi a trebuit să aducem măsuri de reorganizare a activităţii. În momentul de faţă am împărţit şi am dirijat şi detaşat personal de pe Secţia de Cardiologie la Secţia de Terapie Intensivă, în vederea asigurării la un nivel cât se poate de satisfăcător a activităţii de Terapie Intensivă (...) Pot să vă spun că sunt 20 de colegi, printre care şi medici şi asistente, confirmaţi pozitiv de la Terapie Intensivă din cei 38 de angajaţi câţi sunt în secţie (...) Aceştia nu sunt internaţi în momentul de faţă, ci urmează să fie aduşi în spital, să se facă investigaţii, să se facă procedurile care sunt necesare", a declarat Andras-Nagy Robert. Acesta a menţionat că a solicitat ajutor de la spitale din alte judeţe pentru detaşarea de medici de specialitate şi a demarat o anchetă epidemiologică pentru a se stabili modul în care s-au infectat cadrele medicale de la ATI, nefiind exclusă varianta ca virusul să fi fost contactat de la unul dintre pacienţi, care a minţit la triajul epidemiologic. "Am cerut ajutor în privinţa detaşării şi dirijării personalului calificat, adică medici, în spitalul nostru de la spitalele din jur, Târgu Mureş, Harghita şi Braşov. De la Târgu Mureş avem promisiunea că ne pot ajuta în ceea ce priveşte detaşarea de medici de terapie intensivă rezidenţi, din Harghita răspunsurile au fost negative. În Braşov văd o posibilitate de dezvoltare a legăturii între cele două spitale, din Sfântu Gheorghe şi Braşov, şi avem un feedback pozitiv în ceea ce priveşte această situaţie. Din Braşov avem susţinerea că o să primească acele cazuri care la un moment dat ar depăşi competenţa şi capacitatea pe care o avem la momentul actual al Secţiei de Terapie Intensivă", a mai spus managerul spitalului. Potrivit acestuia, de la începutul lunii aprilie şi până în prezent au fost efectuate peste 900 de teste pentru depistarea coronavirusului în rândul angajaţilor Spitalului judeţean, iar rezultatele vor fi făcute publice în următoarele zile, după încheierea acţiunii. "Până astăzi am ajuns pe la 900 de teste. Sunt judeţe în care s-au făcut 150 de teste. Noi pentru angajaţi am făcut aproape 1.000 de teste şi e normal că ies rezultate", a afirmat Andras-Nagy Robert. Primul caz de infectare cu noul coronavirus în rândul cadrelor medicale din judeţul Covasna a fost anunţat oficial de conducerea Spitalului Judeţean din Sfântu Gheorghe în data de 22 martie, iar imediat Secţiile Obstetrică-ginecologie, Neonatologie şi Blocul de naşteri au intrat în carantină. Ulterior, alte patru cadre medicale care lucrau în aceste secţii au fost diagnosticate cu COVID-19 şi internate în spital. În data de 26 martie şi Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a intrat în carantină, după confirmarea unui caz de coronavirus la un pacient. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul persoanelor confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus a ajuns la 79 în judeţul Covasna, faţă de 62 raportate joi. În momentul de faţă în Spitalul Judeţean sunt internaţi 32 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, dintre care cinci au vârste cuprinse între 0 şi 9 ani, iar unul, între 10 şi 18 ani. Celelalte persoane diagnosticate cu COVID-19 care nu prezintă simptome sau au forme uşoare sunt izolate la domiciliu. AGERPRES/(A-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)