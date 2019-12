Covasna: Primarul Antal Arpad, reales in functia de presedinte al UDMR Sfantu Gheorghe

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunţat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că a fost reales în funcţia de preşedinte al organizaţiei locale a UDMR.

Acesta a menţionat, în context, că organizaţia pe care o conduce a înregistrat rezultate foarte bune de la un ciclu electoral la altul, arătând, printre altele, că numărul consilierilor locali ai UDMR aproape s-a dublat în ultimii 11 ani."În 2008 am luat 33% din voturi la alegerile locale şi am avut opt consilieri locali, în 2012 am luat 59% şi am avut 14 consilieri locali, iar în 2016 am luat 64% şi avem 15 consilieri locali. (...) Eu cred, în calitate de preşedinte, că aceste rezultate sunt importante", a declarat Antal Arpad, conform AGERPRES.Acesta a fost singurul candidat pentru funcţia de lider al organizaţiei UDMR Sfântu Gheorghe.