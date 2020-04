Covid-19: 310 cazuri noi confirmate in Romania in ultimele 24 de ore

310 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, iar numarul total al pacientilor infectati a ajuns la 6.300. Numarul de noi cazuri confirmate de la o zi la alta este in scadere fata de sambata, cand s-a inregistrat un record - 523 de cazuri noi - de la inceputul pandemiei.