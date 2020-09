COVID-19 a exacerbat tendintele de divizare care submineaza cooperarea multilaterala ( Kang Kyung-wha)

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Coreea, Kang Kyung-wha, a arătat marţi că epidemia de COVID-19 a amplificat tendinţele de divizare care subminează cooperarea multilaterală, dar a evidenţiat în acelaşi timp şi cât de interdependente sunt statele, pledând în acest sens pentru cooperare.

Precizările au fost făcute în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române 2020, având ca temă "Impactul pandemiei asupra tendinţelor internaţionale şi răspunsurile diplomaţiei române"."COVID-19 a exacerbat tendinţele de divizare care subminează cooperarea multilaterală, dar a evidenţiat şi cât de interdependenţi şi vulnerabili suntem, precum şi urgenţa acţiunilor multilaterale, pentru a ne pregăti pentru următoarea criză de sănătate globală. (...) În ce priveşte reforma Naţiunilor Unite, deşi începută în urmă cu decenii, progresul a fost lent şi neuniform. Locul în care este cea mai mare nevoie de reformă este Consiliul de Securitate. (...) Putem să ne concentrăm eforturile în sensul reformei în domeniile în care beneficiile în favoarea oamenilor s-ar simţi imediat. Organizaţia Mondială a Sănătăţii este o astfel de entitate. Iar expertiza tehnică şi ştiinţifică a OMS ar trebui apreciată, respectată şi îmbunătăţită", a spus ea.Kang Kyung-wha a adăugat că epidemia de COVID-19 a expus şi mai mult vulnerabilităţile instituţiilor, deoarece ţările au devenit "insulare" şi şi-au închis graniţele, pentru a-şi proteja populaţia de virus."Cred că ceea ce îi preocupă cel mai mult pe actorii politici internaţionali trebuie să fie tensiunea crescândă între marile puteri. Ceea ce a început sub forma unei dispute comerciale între SUA şi China a escaldat într-o rivalitate care cuprinde o multitudine de subiecte din domeniul economic, politic, de securitate şi al sănătăţii publice. (...) Suntem hotărâţi să consolidăm alianţa de securitate cu Statele Unite, care a fost piatră de temelie a păcii şi securităţii în Peninsula Coreeană şi în Asia de nord-est. Dar suntem hotărâţi şi să dezvoltăm legături substanţiale în cadrul parteneriatului strategic cu China. Creşterea competitivităţii dintre SUA şi China, precum şi spaţiul diminuat alocat dialogului, menit să rezolve problemele dintre ele, îngreunează această sarcină", a mai spus ea.Totodată, a mai arătat că puterea de a consolida multilateralismul se află în primul rând în mâinile statelor membre ale Naţiunilor Unite."Cu toate că importanţa diferenţelor geografice s-a micşorat semnificativ în epoca cibernetică, geografia are în continuare un rol important. Însă de-a lungul deceniilor, pacea şi securitatea noastră au devenit profund legate de norme internaţionale pe care multilateralismul le-a conturat. Iar acest lucru se află sub ameninţare, iar ameninţările vin din multe direcţii. Criza este probabil cel mai adânc resimţită de către cei care lucrează pentru organizaţii internaţionale în New York, Geneva şi alte centre ale multilateralismului. (...) Dar puterea de a revigora multilateralismul nu stă în mâinile oficialilor Naţiunilor Unite, ci ale statelor membre", a subliniat ea.Kang Kyung-wha a amintit că în acest an s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Coreea şi România, evidenţiind că ţara pe care o reprezintă este singurul partener strategic al României în Asia."În acest an, parteneriatul s-a consolidat, în contextul crizei generate de COVID-19. România a achiziţionat teste produse de Coreea, iar o aeronavă NATO a livrat costume de protecţie de la Seul la Bucureşti. Experţi din ţările noastre s-au întâlnite online pentru a împărtăşi cunoştinţe şi experienţe în ce priveşte combaterea virusului. Sper ca această colaborare în domeniul sănătăţii publice se va consolida, dincolo de pandemia de COVID-19", a evidenţiat ea.Ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat că Republica Coreea reprezintă un exemplu "strălucit" în gestionarea crizei generate de COVID-19, inclusiv în ce priveşte utilizarea comunicării, implicând populaţia în efortul comun de diminuare a răspândirii virusului. El a adăugat că România şi Coreea au o relaţie bilaterală excelentă, construită în baza parteneriatului strategic şi a angajamentului comun de a consolida legăturile comerciale şi de afaceri.