COVID-19 a ucis 94 de romani. Spania anunta 950 de morti in 24 de ore si trece pragul de 10.000 de decese

94 de oameni au murit in Romania de COVID-19 si bilantul urca accelerat. Spitalele din tara sunt principalele focare, iar medicii reclama in continuare lipsa echipamentelor de protectie.



Asa se face ca 357 de cadre medicale sunt diagnosticate pozitiv in spitale din 14 judete si in Capitala, iar zilnic apar informatii noi despre medici si asistente care isi dau demisia sau intra in concedii subit. Doar astazi s-au confirmat cateva cazuri la Institutul Matei Bals si Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitala.



La nivel mondial, OMS a atras atentia ca decesele s-au dublat intr-o saptamana si ca, inevitabil, in cateva zile, ajungem la un milion de cazuri. Deja a fost depasit pragul de 900.000 de imbolnaviri.



Iar Spania anunta un nou bilant devastator: 950 de morti in doar 24 de ore, iar numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 in aceasta tara a trecut de 10.000.

