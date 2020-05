COVID-19 - Allianz avertizeaza ca rata solvabilitatii ar putea scadea sub tinta

Allianz SE, cea mai mare companie de asigurări din Europa, a avertizat marţi că rata solvabilităţii Solvency II ar putea scădea sub ţinta companiei din cauza reclamaţiilor pentru întreruperi cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.

Allianz, care anterior a raportat un declin de aproape 30% al profitului în primul trimestru din 2020, este unul dintre asigurătorii europeni care au avertizat asupra perspectivelor deoarece clienţii solicită despăgubiri pentru întreruperea afacerilor şi anularea evenimentelor, în timp ce a scăzut cererea pentru asigurări auto şi de călătorie.Rata solvabilităţii Solvency II a scăzut la 190% la 31 martie 2020, de la 212% la 31 decembrie 2019, iar directorul financiar Giulio Terzariol a avertizat că ar putea scădea sub limita de 180% stabilită de Allianz, deşi a dat asigurări că "nu ar fi un motiv important de îngrijorare".Marţi, acţiunile înregistrau un declin de 2,7% la Bursa de la Frankfurt.Profitul net atribuibil acţionarilor a scăzut la 1,4 miliarde de euro în primul trimestru din 2020, de la două miliarde de euro în urmă cu un an. De asemenea, compania a abandonat ţinta de profit pentru acest an, din cauza incertitudinilor economice cauzate de pandemie. Anterior, compania germană anunţase majorarea ţintei de profit operaţional pentru 2020 cu 4,3%, la 12 miliarde de euro, plus sau minus 500 milioane de euro. În 2019, profitul operaţional s-a situat la 11,86 miliarde de euro.Declinul de la divizia de daune şi accidente (property and casualty), unde se fac asigurări de locuinţe şi maşini, ar putea contribui la o scădere de 10% a profitului operaţional în acest an, a declarat Terzariol, apreciind că "actuala criză a agravat condiţiile operaţionale".Rata combinată, un indicator cheie al profitabilităţii, s-a situat la 97,8% în primul trimestru din 2020, în creştere cu 4,1 puncte procentuale faţă de anul anterior. Un indicator sub 100% indicată profitabilitate.Venituri totale au urcat cu 5,7% în primele trei luni din acest an, la 42,6 miliarde de euro, în timp ce profitul operaţional a scăzut cu 22%, la 2,3 miliarde de euro."În primul trimestru al anului 2020, Allianz şi-a demonstrat puterea în circumstanţe fără precedent. Sunt foarte mândru de pregătirea operaţională a Allianz, de dedicarea angajaţilor noştri şi de echipa de IT care asigură cele mai bune servicii pentru clienţii noştri într-un context plin de dificultăţi. Această situaţie este un test pentru noi toţi, dar sunt convins că împreună vom depăşi toate provocările", a declarat Oliver Bate, CEO al grupului Allianz.Compania germană este prezentă şi pe piaţa din România, prin compania Allianz-Ţiriac Asigurări.