Covid-19: Bolnavii asimptomatici sau cu simptome ușoare ar putea beneficia de o imunitate legata de limfocitele T (studii)

Ar putea fi unii oameni protejați împotriva Covid-19 în ciuda unui test serologic negativ sau fără să fi contactat niciodată boala? O imunitate încă puțin înțeleasă, bazată pe alte mecanisme decât anticorpii, ar putea să frâneze epidemia, speră cercetătorii, chiar dacă deocamdată nu este vorba decât de teorie, scrie AFP, citată de Hotnews. “Oricare ar […] The post Covid-19: Bolnavii asimptomatici sau cu simptome ușoare ar putea beneficia de o imunitate legată de limfocitele T (studii) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.