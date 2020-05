Covid-19 - Cercetarile arheologice sistematice efectuate de specialistii tulceni au fost suspendate

Cercetările arheologice sistematice efectuate de specialiştii tulceni au fost suspendate, în contextul restricţiilor impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus şi a lipsei finanţărilor alocate de Ministerul Culturii.

Managerul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (ICEM), Sorin Ailincăi, a declarat, pentru AGERPRES , că până în momentul de faţă ministerul de resort nu a mai anunţat organizarea unor concursuri pentru cercetările arheologice sistematice, aşa cum se întâmpla în fiecare an."În acest an, nu ştiu dacă vom continua cercetările, pentru că trebuie să ţinem cont de măsurile de prevenţie referitoare la răspândirea virusului. Cercetarea arheologică nu înseamnă doar contact între oameni, ceea ce este şi firesc, dar presupune câteodată şi desfăşurarea unor acţiuni într-un spaţiu restrâns şi un contact iminent, iar purtatul măştii poate deveni aproape imposibil la temperaturi de peste 40 de grade Celsius", a menţionat managerul Ailincăi.Dacă în cazul siturilor arheologice din zona de terasă a judeţului specialiştii au luat măsuri pentru protejarea ruinelor, în cazul sitului arheologic subacvatic, datat în secolul al II-lea, situaţia a fost deosebită."În jur de 100 de amfore de acelaşi tip au fost luate din epavă, iar spaţiul astfel golit a fost umplut ulterior cu saci cu nisip. Acum, în urma monitorizării, se pare că epava se îngroapă, datorită curenţilor marini, şi se va conserva natural până când vom avea resursele financiare necesare unei cercetări adecvate", a menţionat managerul ICEM.În timpul stării de urgenţă, pe lângă expoziţiile online organizate de instituţiile muzeale, specialiştii ICEM au digitalizat peste 30.000 de obiecte de patrimoniu în cadrul unui proiect E-Cultura care şi-a propus să digitalizeze 800.000 de obiecte de patrimoniu la nivel naţional."În cadrul proiectului, ICEM a încheiat un contract de digitalizare a 40.000 de obiecte. Fiecare obiect va avea o fişă electronică cu datele despre acesta. Până acum, am realizat peste 30.000 de fişe, ceea ce este un record pentru noi", a mai spus managerul Ailincăi.Proiectul E-Cultura, iniţiat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, are un buget de 53,2 milioane de lei, şi-a propus eficientizarea serviciilor publice prin valorificarea potenţialului IT în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil şi se va încheia anul viitor.Anual, Ministerul Culturii susţinea financiar cercetările arheologice sistematice din siturile din ţară prin organizarea unui concurs de proiecte, iar Tulcea obţinea în urma acestora resursele necesare pentru desfăşurarea activităţii în şase situri, printre care şi epava Rusu.Cunoscută astfel după numele persoanei care a descoperit-o în anul 2016, epava Rusu este primul sit arheologic subacvatic din România în care cercetările s-au realizat de către specialişti, situl fiind considerat unul cu cel mai rapid ritm de distrugere din ţară.