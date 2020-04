COVID -19 - Doi ASISTENȚI din Botoșani au intrat in greva foamei, ACUZAND ca sunt ținuți cu forța in spital, deși sunt bolnavi asimptomatici

Doi asistenți medicali de la Botoșani au intrat în greva foamei după ce au fost diagnosticați cu coronavirus și obligați să se interneze, deși erau asimptomatici si se puteau trata acasă. Cei doi au explicat situația aberantă în care se află pentru PRO TV.

Doina Grigore, asistent: “După câteva zile în care am încercat să demonstrez că nu am nimic şi că pot sta acasă, am aflat din grupul nostru de colegi că o parte dintre noi nu au sunat la 112, sunt bine merci acasă şi nu vine nimeni după ei şi am început să îmi pun anumite semne de întrebare despre legalitatea acelui ordin. Ne-am dat seama că am fost cei mai proşti din lume”.

Cei doi au intrat în greva foamei, pentru a protesta. Cer retestarea și spun că vor chiar să revină la muncă, la Spitalul Județean, dacă rezultatele ies negative. Odată depășită perioada critică, însă, soțul - asistent-șef - vrea să demisioneze.

Florel Grigore, asistent-șef: E o meserie pe care ne-am asumat-o cu mult timp în urmă dar nu aş mai vrea această funcţie de conducere pentru că m-am simţit umilit prin această minciună care m-a adus la spital când nu era neapărat nevoie. Am intrat în greva foamei şi am început să ne plângem în stânga şi în dreapta.