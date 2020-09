COVID-19 și redeschiderea școlilor: Profesori testați saptamanal și reguli respectate

Mai multe instituţii de învăţământ din Cluj şi Bucureşti oferă un exemplu pozitiv încă din prima zi de şcoală în ceea ce privește respectarea măsurilor de siguranță. Dacă unele au format circuite de deplasare și au montat panouri de plexiglas, altele au decis să-i testeze periodic pe profesori.

Liceul Internaţional de Informatică găzduieşte în fiecare clasă 10 elevi, în timp ce 10 învaţă de acasă. De asemenea, unele şcoli de stat au trecut cu brio testul de coronavirus. Dovadă este Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Cluj, unde conducerea instituţiei împreună cu autorităţile locale au adus şcoala în secolul 21 după ce au câştigat un proiect european de 4 milioane de euro. Aici, cei peste 1550 de elevi au început cursurile fără griji. De la plexiglasuri montate, bănci distanţate şi circuite stabilite, totul a fost făcut ca la carte din timp, potrivit mediafax.ro.

Nici curtea şcolii nu a fost neglijată. Pentru ca elevii să nu uite să păstreze distanţa în pauze, profesorii au pictat pe asfalt buline colorate la un metru şi jumătate una de cealaltă. Elevii care au început aici şcoala folosesc device-uri smart, table interactive şi dotări de ultimă generaţie.

Diana Teodorescu, profesoară la o şcoală privată din Cluj, spune că pentru ea şi elevi respectarea regulilor a devenit o obişnuinţă.

„Aţi nimerit la ora mesei, din păcate copiii nu pot să vă salute pentru că avem întelegerea ca atunci când masca este jos, să nu vorbim, dar pot să vă facă cu mâna. După cum vedeţi avem distanţă între noi, fiecare copil are masca lui, prânzul este individual nimeni nu atinge nimic din lucrurile celuilalt”, a declarat Diana Teodorescu, profesor în învăţământul primar la o şcoală privată.

Școlile private îi testează pe salariați în fiecare săptămână.

„În ceea ce priveşte mobilierul, am ales să prioritizăm copiii şi am scos ceea ce nu era necesar. Nu am pus plexiglas pentru că s-a dovedit că este neeficient, ci am distanţat băncile. Nu am avut nevoie de profesori în plus. În fiecare săptămână testăm toţi profesorii şi personalul administrativ pentru că asta s-a dovedit că este foarte important pentru prevenţie”, a spus Ruxandra Mercea, directorul unei şcoli private din Cluj.

Și la școlile de stat s-au făcut investiții semnificative.

„Aici suntem într-o clasă de primar, unde am montat panourile de plexiglas sub această formă, distanţa dintre copii este de un metru jumătate. Pentru copiii care se află în zona de risc, am montat şi cameră HD, microfon, avem tablă intreractivă, tablă albă, astfel încât să putem asigura accesul la informaţie şi acestor copii. Am ales după consultarea părinţilor scenariu doi. Clasele V, VI, VII merg în sistem hibrid, jumătate la şcoală, jumătate acasă. Clasele primare şi clasele a VIII-a funcţioneză după un program normal. Noi avem în fiecare sală table interactive, calculatoare, avem un sistem audio centralizat, noi putem face anunţuri şi toată şcoala, toţi copiii aud în acelaşi timp. Dotările şi la toalete şi pe holuri sunt toate cu senzori”, a explicat directorul Paula Balică.

Circa 3 milioane de copii au început luni şcoala.

150.000 de copii din România învaţă în şcoli private. Taxele pentru învăţământul particular pornesc de la 4.000 de euro şi pot ajunge la 20.000 de euro pe an.