Covid-19 in Marea Britanie: Decese in creștere cu 31%, in ultimele 24 ore

Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus în Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) într-o zi, la 759, au anunţat vineri autorităţile sanitare britanice, relatează Reuters. Marea Britanie este a şasea cea mai afectată ţară ca număr de morţi – după Italia, Spania, China, Franţa şi Statele Unite, potrivit unui bilanţ Reuters. Aceste 181