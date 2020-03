Covid-19 in Romania: A ieșit din casa ca sa-și plimbe peștișorul de acvariu

Polițiștii care verifică motivele de părăsire a domiciliului pe durata stării de urgență întâlnesc cetățeni care inventează motivații hilare ca să încalce regulile ce impun distanțarea socială. Un român le-a spus polițiștilor că a vrut să-și plimbe peștișorul de acvariu pe care îl ținea într-o pungă, susține Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol. Acesta a relatat la The post Covid-19 în România: A ieșit din casă ca să-și plimbe peștișorul de acvariu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.