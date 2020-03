Covid-19 in Romania: Șefa Direcției de Sanatate Publica Brașov a demisionat, dupa ce jumatate din angajați și-au luat concediu

Anca Bertea, directorul Direcției de Sănătate Publică Brașov, a demisionat din funcție în cursul zilei de azi. Informația a fost confirmată de Bertea, care a precizat că „instituția nu era pregătită nici când era bine, ca să nu vorbim de situația actuală”, transmite bizbrasov.ro De asemenea, Bertea a mai spus că jumătate dintre angajații DSP „au The post Covid-19 în România: Șefa Direcției de Sănătate Publică Brașov a demisionat, după ce jumătate din angajați și-au luat concediu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.