COVID-19 in Romania: Inalta Curtea a judecat recursuri in interesul legii, prin videoconferința

Înalta Curte de Casație și Justiție a trebuit să organizeze, luni, o videoconferință din două sedii ale instituției, pentru a putea judeca recursurile în interesul legii în forma ceruă de lege, adică în complet de 67 de judecători. Instanța suprmă a explicat că unificarea practicii judiciare rămâne un element cheie pentru asigurarea calității actului de The post COVID-19 în România: Înalta Curtea a judecat recursuri în interesul legii, prin videoconferință appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.