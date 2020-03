COVID-19 in Romania: Zborurile dinspre și catre Italia, suspendate. Urmeaza o decizie cu privire la inchiderea școlilor

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, într-o conferință de presă, la miezul nopții de duminică spre luni, că s-a decis suspendarea tuturor zborurilor către Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie până în 23 martie. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, care urmează să analizeze, în The post COVID-19 în România: Zborurile dinspre și către Italia, suspendate. Urmează o decizie cu privire la închiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.