COVID-19 in UK: Premierul Johnson, externat, in timp ce Marea Britanie depașește 10.000 de decese

Primul ministru britanic nu se va întoarce încă la serviciu și se va continua să se recupereze după infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, lăudând publicul larg pentru că a respectat măsurile de blocare și personalul care l-a îngrijit atunci când „lucrurile ar fi putut merge oriunde".