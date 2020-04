COVID-19 la Craiova: Medicii au facut hora, cu echipamentul de protecție, pentru primul pacient salvat

Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecţioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu Covid-19 internat aici. Bărbatul din Caracal a fost internat în spital timo de 32 de zile și a fost pe punctul de a muri de The post COVID-19 la Craiova: Medicii au făcut horă, cu echipamentul de protecție, pentru primul pacient salvat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.