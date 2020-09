COVID-19 la PSD. Trei lideri depistați pozitiv au intrat in contact cu Marcel Ciolacu

Trei lideri ai PSD Sălaj au fost confirmaţi cu noul coronavirus şi au ajuns la spital. Este vorba despre Tiberiu Marc – președintele Consiliului Județean Sălaj (încă în funcție), vicepreședintele PSD Zalău și fostul prefect, Florin Florian. Toți trei au intrat în contact cu Marcel Ciolacu în urmă cu câteva zile. Sâmbătă, la doar o […] The post COVID-19 la PSD. Trei lideri depistați pozitiv au intrat în contact cu Marcel Ciolacu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.