COVID-19: Peste 202.000 de morti in lume. Romania are ziua cu cel mai negru bilant, la 60 de zile de la primul caz

La 60 de zile de la primul caz de coronavirus confirmat, Romania are 10.635 de cazuri de imbolnavire si 601 decese. Sambata este ziua cu cel mai negru bilant de pana acum, fiind anuntate pana acum 35 de decese. Pe langa cei care au murit in tara, sunt si 73 de romani decedati in strainatate. Cei mai multi sunt in Marea Britanie - 23.