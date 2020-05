COVID-19 - Primarul Sucevei cere ridicarea carantinei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, luni, că ar trebui ridicată măsura carantinării municipiului, în condiţiile în care situaţia epidemiologică s-a îmbunătăţit, numărul cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2 înregistrând o scădere semnificativă potrivit Agerpres.

Lungu a spus că urmăreşte constant situaţia epidemiologică şi a precizat că, dacă pe 5 mai erau 402 cazuri cu COVID-19, pe 8 mai numărul persoanelor active cu COVID-19 ajunsese la 284, numărul de cazuri la o mie de locuitori scăzând implicit de la 3,14 la 2,22.Primarul susţine că face tot ceea ce depinde de le pentru a arăta decidenţilor că este necesară ridicarea carantinei.''Am putea spune că această situaţie este bunişoară şi ne-ar putea ajuta în demersurile noastre de ridicare a carantinei şi a măsurilor speciale. (...) În această perioadă am stat în contact cu Guvernul României, le-am adus la cunoştinţă justificări, argumente, le-am transmis şi aceste tabele şi sper ca din data de 15 mai să avem şi noi parte de măsuri de relaxare. (...) Suceava este un oraş normal, Suceava este un oraş cu oameni normali, cu o covârşitoare majoritate de oameni sănătoşi şi cu câţiva oameni bolnavi, la fel cum se întâmplă în întreaga Românie. La Suceava suntem pe un plafon de stabilitate la fel cum se întâmplă în multe oraşe din România. De aceea eu sper ca pe data de 15 să reanalizeze Guvernul această stare de carantină de la Suceava", a spus Lungu.El a anunţat că în CJSU se va discuta această problemă şi va solicita să se propună Guvernului ridicarea stării de carantină."Epidemia încă nu a trecut. Mulţi spun că nu am atins vârful", a spus primarul care a rugat sucevenii să respecte în continuare regulile pentru limitarea răspândirii virusului, de igienă personală, de izolare, de autoizolare sau carantină dacă este cazul, de distanţare socială, de circulaţie pe stradă şi în spaţiile comerciale.