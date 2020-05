COVID-19 se muleaza pe gazdele sale. Aproape 200 de mutații, identificate de geneticieni britanici

O analiză genetică efectuată pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane care au contractat COVID-19 sugerează că noul coronavirus s-a răspândit rapid în lume la finalul anului trecut şi se adaptează la gazdele sale umane, au anunţat miercuri oamenii de ştiinţă britanici, citaţi de Reuters, știrea fiind preluată de Agerpres. Descoperirea are impact […] The post COVID-19 se mulează pe gazdele sale. Aproape 200 de mutații, identificate de geneticieni britanici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.